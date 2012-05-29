500 نفر از شهروندان قشمی به مرقد مطهر امام اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مرودی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، بیان داشت: علاقه مردم قشم برای شرکت در آئین های عزاداری حضرت امام خمینی (ره) و حضور در مرقد مطهر موجب افزایش سهمیه این شهرستان از هفت دستگاه اتوبوس به 12 دستگاه شد.

وی ادامه داد: حدود 500 نفر از ارادتمندان حضرت امام (ره) از شهرستان قشم از جمله 80 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد قشم با 12 دستگاه اتوبوس به جمع زائران مرقد مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی پیوسته و در بیست و سومین سالگرد عروج ملکوتی امام (ره) عزاداری خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم تصریح کرد: دوستداران حضرت امام (ره) می توانند در قالب سهمیه پایگاههای مقاومت بسیج، مساجد، حسنیه ها، ادارات شهرستان، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و امدادگران هلال احمر به این سفر معنوی عازم شوند.

وی از توزیع لوح فشرده حاوی مستندی از زندگی حضرت امام (ره) تحت عنوان حقیقت همیشه زنده، دعای سفر، مهر و سجاده ، خودکار ذکر نما و چفیه به عنوان یک پکیج فرهنگی اهدایی از سازمان منطقه آزاد قشم وهمچنین بسته های فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم به راهیان این سفر معنوی خبر داد.

به گفته سرهنگ مرودی، کاروان شهرستان قشم در تاریخ 12 خرداد و بعد از نماز جمعه و با مشایعت مردم ولایی و مسئولان قشم عازم حرم مطهر می شوند.