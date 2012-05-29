مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان شاهرود در 19 خردادماه، افزود: این همایش به صورت مستقیم از شبکه سه سیما پخش می شود.

وی با پیش بینی حضور 30 هزار نفر در این همایش گفت: این همایش ساعت 7 تا 10 صبح از میدان ولایت تا پارک آبشار شاهرود برگزار می شود.

معتمد اجرای برنامه های هنری و برگزاری مسابقه نقاشی و نمایشگاه های صنایع دستی و ... را از برنامه های جنبی این همایش اعلام کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود ارتقای ضریب سلامت جامعه را منوط به ایجاد و گسترش زمینه‌های رشد نشاط اجتماعی دانست و گفت: برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی همگانی علاوه بر تزریق شور و نشاط به پیکره جامعه، همکاری و همگرایی جمعی را نیز در بین آحاد عموم مردم استحکام می‌بخشد.

معتمد در پایان اظهار داشت: یک دستگاه خودروی پراید، 10 سفر زیارتی به عتبات عالیات، 10 کمک هزینه حج عمره، 10 دستگاه دوچرخه کوهستان و 10 پرواز رایگان به جنگل ابر به عنوان جوایز همایش پیاده روی شهرستان شاهرود در نظر گرفته شده است.