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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

معتمد به مهر خبر داد:

برگزاری اولین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شاهرود در 19 خرداد

برگزاری اولین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شاهرود در 19 خرداد

شاهرود-خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود از برگزاری اولین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی این شهرستان در 19 خرداد ماه جاری خبر داد.

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان شاهرود در 19 خردادماه، افزود: این همایش به صورت مستقیم از شبکه سه سیما پخش می شود.

وی با پیش بینی حضور 30 هزار نفر در این همایش گفت: این همایش ساعت 7 تا 10 صبح از میدان ولایت تا پارک آبشار شاهرود برگزار می شود.

معتمد اجرای برنامه های هنری و برگزاری مسابقه نقاشی و نمایشگاه های صنایع دستی و ... را از برنامه های جنبی این همایش اعلام کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود ارتقای ضریب سلامت جامعه را منوط به ایجاد و گسترش زمینه‌های رشد نشاط اجتماعی دانست و گفت: برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی همگانی علاوه بر تزریق شور و نشاط به پیکره جامعه، همکاری و همگرایی جمعی را نیز در بین آحاد عموم مردم استحکام می‌بخشد.

معتمد در پایان اظهار داشت: یک دستگاه خودروی پراید، 10 سفر زیارتی به عتبات عالیات، 10 کمک هزینه حج عمره، 10 دستگاه دوچرخه کوهستان و 10 پرواز رایگان به جنگل ابر به عنوان جوایز همایش پیاده روی شهرستان شاهرود در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1615053

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