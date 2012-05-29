شهدای ۱۵ خرداد الگوی بصیرت و ولایتمداری جهانیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری در ششمین همایش ملی قیام ۱۵ خرداد ورامین که صبح سه شنبه در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ورامین برگزار شد، با اشاره به ریشه های انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ما ریشه در سه اصل دین، رهبری و مردم دارد و این سه اصل پیش از ایران در هیچ انقلابی در جهان دیده نشده است.

وی بیان داشت: شهدای ۱۵ خرداد که در سال ۴۲ حرکت کردند می دانستند شهید یا دستگیر می شوند اما باز هم به این مسیر ورود کردند و نام خود را در تاریخ جاودانه نمودند، این نبود جز بصیرت و ولایتمداری این شهدا و امروز دشمن به خوبی این نقاط قوت انقلاب ما را شناخته است.

نصیری ادامه داد: دشمن پیش از انقلاب با علم بر اینکه الگوی انقلاب اسلامی فراگیر و منحصربفرد است، سعی کرد جلوی پیروزی انقلابیون را بگیرد که نتوانست، پس از پیروزی انقلاب هم سعی کردند با تحریم و نیز اختلاف افکنی، انقلاب را به استحاله بکشانند؛ غائله کردستان، غائله خلق عرب، سیستان و بلوچستان و نیز بندر ترکمن از جمله این اختلاف افکنی ها بود.

فرهنگ ۱۵ خرداد صادر شده است

وی عنوان کرد: زمانی که دشمن از این عملکرد هم مأیوس شد، یک دشمن خارجی مانند صدام را به جنگ انقلاب اسلامی فرستاد، چرا که نمی خواست شما و انقلاب شما در جهان الگو شود، نمی خواست انقلاب صادر شود، اما نتوانست و امروز شهدای مظلوم ۱۵ خرداد الگوی بصیرت و ولایتمداری تمام انقلابیون جهان هستند و فرهنگ ۱۵ خرداد صادر شده است.

فرمانده سپاه حضرت سید الشهدا(ع) استان تهران دلایل شکست توطئه های دشمنان را برشمرده و اظهار داشت: امروز پس از ۳۳ سال از گذشت انقلاب، مقام معظم رهبری کوچک ترین زاویه ای با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب پیدا نکرده اند، آرمان های موجود همان آرمان های انقلابیون صدر انقلاب هستند و همین امور باعث شده انقلابیون در کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه و بعضا آفریقا نگاهشان به انقلاب شما و رهبر شما باشد.

شهدای ۱۵ خرداد ترسی از شهادت نداشتند

وی گفت: شهدای ۱۵ خرداد ترسی از شهادت نداشتند و همین امر برای مستکبران عالم ترس آور است، مگر می شود از دید مادی این عمل را توجیه کرد؟ کدام انقلاب در جهان این گونه است؟ اگر این فرهنگ جهانی شود، دیگر جایی برای استکبار و استثمار وجود نخواهد داشت.

این مسئول سپس به آسیب شناسی جنگ نرم پرداخته و ادامه داد: دشمن متوجه شده است که این انقلاب شکست ناپذیر نیست مگر با فاصله افکندن میان سه اصل آموزه های دینی، رهبری و مردم و لذا در تهاجم نرم سعی در بمباران فرهنگی ما در فضای مجازی و در شبکه های ماهواره ای می کند.

سردار نصیری اضافه کرد: اشکال آنها این است که هنوز پس از ۳۳ سال مردم و انقلاب ما را نشناختند و نمی دانند ما در تاریخ خود عاشوراها و ۱۵ خرداد ها را داریم و هرگز جدایی بین سه اصل انقلاب ایجاد نخواهد شد.

گفتنی است، ششمین همایش ملی بررسی قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ ورامین توسط کمیته علمی دانشجویی دبیرخانه دائمی قیام ۱۵ خرداد ورامین متشکل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه علمی کاربردی مرکز ورامین و دانشگاه پیام نور واحد ورامین - قرچک در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی ورامین برگزار شد.