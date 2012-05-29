طرح از حرم تا حرم توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قنبری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارد.

وی با اشاره به نقش مهم امام خمینی (ره) در بحث بیداری اسلامی افزود: تنها اقدامی که دانشگاه‌ها می‌توانند انجام دهند، اجرای برنامه‌ها در شان امام راحل است.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تصریح کرد: بحث بیداری اسلامی یکی از موضوعاتی بود که به جد توسط امام خمینی (ره) پیگیری می‌شد.

قنبری، با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در زمینه تبیین موضوع بیداری اسلامی و تفکرات امام خمینی (ره) افزود: دانشگاه آزاداسلامی نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

قنبری با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برنامه‌های مختلفی را برای اجرا در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در نظر گرفته است، افزود: یکی از برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی اعزام تیم دوچرخه سواری طرح حرم تا حرم توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی ادامه داد: نحوه اجرای طرح حرم تا حرم به گونه‌ای است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه از آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان به مرقد مطهر امام خمینی (ره) اعزام می‌شوند.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: این دانشجویان از اعضای تیم دوچرخه‌سواری دانشگاه آزاد اسلامی هستند و با دوچرخه مسیر امامزاده سید ابراهیم (ع) تا مرقد مطهر امام خمینی (ره) را می‌پیمایند.

قنبری، با اشاره به اینکه اعزام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با بدرقه مسئولان استان انجام می‌شود، افزود: این تیم دوچرخه‌سواری را یک خودروی آمبولانس و یک مینی‌بوس همراهی می‌کند .

وی ادامه داد: برنامه دوم این دانشگاه اجرای نمایشگاه بزرگ کتاب در خصوص حضرت امام خمینی ( ره) در صحن مقدس امام زاده سید ابراهیم (ع) زنجان است که در این نمایشگاه بیش از 400 عنوان کتاب با موضوع ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی (ره) به نمایش گذاشته خواهد شد.

