به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هنرپژوهی رضوان وابسته به آستان قدس رضوی به مناسبت سالگرد ساخت بنای مسجد گوهرشاد طی نشستی پژوهشی به بررسی شاخصههای معماری سنتی در این مجموعه تاریخی میپردازد.
در این نشست تخصصی که با حضور و سخنرانی یعقوب دانشدوست، دکترای معماری و شهرسازی و مهدی سیدی، سرپرست گروه تالیف کتاب مسجد و موقوفات گوهرشاد برگزار میشود ویژگیهای معماری و کاشیکاری مسجد گوهرشاد به بحث و بررسی گذاشته میشود.
این نشست 9 خردادماه جاری در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار میشود.
اصالت معماری ایرانی - اسلامی در بناهای جدید حرم رضوی حفظ شده است
استاد دانشگاه از انگلستان اظهار داشت: حفظ هویت ایرانی و اسلامی مهمترین وجه تمایز بناهای جدید حرم مطهر رضوی در مقایسه با سایر مکانهای مذهبی است که تاکنون مشاهده کردهام.
" کتی اش" در حاشیه همایش بینالمللی معماری و توریسم پس از تشرف به حرم رضوی گفت: نورپردازی بسیار دقیق و ظرافتهای هنری به کار رفته در رواق دارالحجه(عج) مبهوتکننده است و نشان از تلاش درازمدت توأم با دقت متخصصان ایرانی دارد.
گروه کودک موسسه انتشارات آستان قدس رضوی ناشر برتر کشور شد
مدیرعامل موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، از انتخاب گروه کودک و نوجوان این موسسه به عنوان ناشر برتر و برگزیده کشور در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خبر داد.
محمودرضا برازش با بیان اینکه در سال 1390 این موسسه موفق به چاپ 150 عنوان کتاب در زمینه کودک و نوجوان شده تصریح کرد: این افتخار در رقابت با ناشرانی که به صورت کاملا تخصصی وحرفهای فقط در این زمینه مشغول به فعالیت هستند، کسب شده و نشاندهنده قدرت و توان این مجموعه انتشاراتی است.
کتاب "تدبری در سیره تاریخی اهل بیت(ع)" منتشر شد
کتاب "تدبری در سیره تاریخی اهلبیت(ع)" توسط مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شد.
این کتاب توسط محمد حسین الهیزاده تألیف و در سرفصلهای از جمله نگاهی تحلیلی به زندگانی اهلبیت(ع)، دوره تأسیس اسلام ناب در خصوص سیره پیامبر اکرم(ص)، دوره ترویج و فرهنگسازی عمومی اسلام ناب، دوره زمینهسازی برای غیبت و دوره جهانی سازی اسلام ناب و در تیراژ 2 هزار نسخه چاپ و منتشر شده است.
نویسنده این کتاب با واکاوی علمی و روشمند، ابعاد مختلف سیره اهلبیت(ع) به ویژه در عرصه اجتماعی و تاریخی را با استناد به منابع روایی و تاریخی معتبر و نثری روان مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
مسلمانان نسبت به توطئه مصادره انقلابهای اسلامی هوشیار باشند
دبیرشورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی اظهارداشت: در دیدار یکی از رهبران بیداری اسلامی تونس به هوشیاری مسلمانان نسبت به توطئههای غرب برای مصادره انقلابهای اسلامی تأکید کرد.
حجتالاسلام جلال حسینی در دیدار با محمد تیجانی سماوی اظهارکرد: از فتنهانگیزیهای غرب برای مقابله با موج بیداری اسلامی، تلاش برای ایران هراسی و شیعه هراسی است.
محمد تیجانی محقق و پژوهشگر جهان در این دیدار گفت: ملتهای مسلمان بیدار شدهاند و مخالف سیاستهای غرب علیه دیکتاتورهای دستنشانده آنان قیام کردهاند و این حرکتی نوید بخش برای گسترش اسلام و مکتب اهلبیت(ع) در سراسر جهان است.
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