به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، آيت الله وحيد خراساني در ديدار با مسؤولان برگزاري همايش احياگران فرهنگ حسيني ضمن تأييد برگزاري اين همايش از سوي صدا و سيما گفت : عمل شما بسيار با ارزش است و هر خدمتي به سيدالشهدا(ع) اجري عظيم و فوق تصور دنيوي دارد.
وي با بيان احوالات مرحوم آخوند خراساني (ره ) افزود : او را در خواب ديدند كه ميگفت ما تا در دنيا بوديم امام حسين (ع ) را نشناختيم و حالا كه به اين وادي گام نهادهايم قدر و منزلت امام حسين(ع)برايمان مشخص شده است و متوجه شدهايم كه سيدالشهدا (ع )فوق تصور است.
آيت الله وحيد خراساني با اشاره به احاديث معصومين (ع) كه زيارت امام حسين (ع) را معادل سفر حج مقبول دانستهاند، گفت : كسي كه زيارت او معادل زيارت خداوند متعال است و كربلا هم عرش خداوند است، محال است در كلام و قلم بگنجد.
وي با بيان اين كه اقدام صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در برگزاري اين همايش قابل تقدير است، اظهار اميدواري كرد اين خدمت نظام جمهوري اسلامي ايران نسبت به امام حسين (ع) و خاندان نبوت منظور نظر قرار گيرد و دست اندركاران برگزاري اين همايش نيز مأجور باشد.
در ابتداي اين ديدار مدير كل صدا و سيماي مركز قم ضمن ارائه گزارشي از برگزاري همايش احياگران فرهنگ حسيني، اهداف برگزاري آن را ارائه جايگاه امام حسين(ع) در ميان همه ايرانيان و مذاهب مختلف ذكر كرد.
