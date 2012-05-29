اولین بازآموزی چند رسانه ای رشته اورولوژی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر سیم فروش با اعلام این خبر افزود: در این بازآموزی اساتید به ارایه مطالب آموزشی به صورت سخنرانی، فیلم و اسلاید خواهند پرداخت و سپس سئوالات مربوطه پیرامون مطالب ارایه شده طرح می شود.

وی با اشاره به نحوه ارزیابی شرکت کنندگان در این دوره ها اظهار داشت: صرفه جویی در وقت پزشکان یکی از مزایای این روش بازآموزی است و شرکت کنندگان در بازآموزی چند رسانه ای (مولتی مدیا) رشته اورولوژی در صورت پاسخگویی صحیح به 70 درصد از سئوالات امتیاز بازآموزی را دریافت خواهند کرد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: با شرکت در هر جلسه این بازآموزی دو امتیاز به فرد تعلق خواهد گرفت و در نهایت در طول یک سال، 20 امتیاز مدون بازآموزی به شرکت کنندگان اعطا می شود.

سیم فروش یادآور شد: گسترش دانش اورولوژی ایران به سایر کشورها از طریق الکترونیک صورت می گیرد و دو پایگاه اطلاع رسانی آموزشی و سایت تعامل بین دانشگاهی کشوری و جهانی برای این موضوع وجود دارد که افراد می توانند به آن مراجعه کرده و از مطالب ارایه شده در آنها بهره بگیرند.