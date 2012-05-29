منصور عزتی شهردار زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عزتی سومین شهردار شورای دور سوم زنجان است که سکان مدیریت شهری زنجان را بر عهده می گیرد.

شهرداری زنجان بعد از استعفای موسوی نزدیک به دو ماه توسط یگانه به عنوان سرپرست شهرداری زنجان اداره شد.

منصور عزتی از گزینه های اصلی و قطعی حضور در سمت شهرداری زنجان بود که از میان چندین گزینه دیگر برای سمت شهرداری زنجان انتخاب شد.

سردار منصور عزتی شهردار جدید زنجان از نیروهای توانمند، متخصص و تاثیرگذار استان زنجان در مقاطع مختلف بوده اند وی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و افتخارات استان و کشور است.

شهروندان زنجانی از شهردار بومی و جدید زنجان انتظار معجزه ندارند و خود بهتر می دانند که برطرف نمودن خسارت ها و مشکلات ایجاده شده در حوزه عمران شهری زنجان نیازمند زمان و حوصله است و همه آحاد مردم زنجان برای تحقق شهری آباد و توسعه یافته منتظر برنامه ریزیها و تلاش های عزتی هستند که همواره وی در گذشته بارها در سمت های مختلف این امر را ثابت کرده است.

منصور عزتی می تواند موفق عمل کند اگر برخی تنگ نظریها، کینه توزیها و سنگ اندازیها در استان مانع از تحقق برنامه های وی نشود.

شهروندان زنجانی دیگر نمی خواهند شاهد تکرار گذشته باشند و کسانی که همواره مانع از توسعه شهر و استان زنجان شده اند باید قبول کنند که همه آحاد مردم زنجان آنها و برنامه های آنها را می دانند و با توجه به حضور و تاکیدات حجت الاسلام خاتمی مانع از تحقق برنامه های تخریبی بدخواهان توسعه استان خواهند شد.

متاسفانه آنچه در استان زنجان بخصوص شهر زنجان نمود عینی داشته و مانع از توسعه این شهر شده است پرداختن به مسائل حاشیه و مانع تراشی در مسیر فعالیت دلسوزان استان بوده است. که انتظار است با توجه به مشکلاتی متعددی که در استان بر اثر برخی تنگ نظریها و مانع تراشی ها در گذشته بوجود آمده است دیگر شاهد نوعی و فاق و هنمدلی برای توسعه استان باشیم.