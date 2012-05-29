هدیه رهبری به دانش آموزان کرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه ابتدایی که در شهرستان ریگان روستای ناصرآباد تحت عنوان مدرسه برکت با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 840 میلیون ریال احداث شده است دارای استانداردهای ملی از جمله فضای آموزشی، فضای پرورشی، محوطه سازی، دیوار کشی و... است.

مدرسه ابتداییی برکت با 2800 متر مربع مساحت در روز چهارشنبه دهم خرداد ماه با حضور مسئولان استان کرمان، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس و بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افتتاح می شود.

عملیات احداث یکصد و چهل و پنجمین مدرسه برکت در حدود 10 ماه به طول انجامید که فردا پس از برگزاری مراسم افتتاح تحویل آموزش و پرورش استان کرمان می شود.

مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از مهر ماه 1387 در مناطق محروم کشور با اختصاص بیش از 640 میلیارد ریال اعتبار در حال احداث می باشند.