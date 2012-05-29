بالاترین شانس را برای مدیرعاملی استقلال دارم/ هیات مدیره اختلاف دارد

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه عصر روز دوشنبه هیات مدیره باشگاه استقلال و همچنین آینده کاری خود در باشگاه استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: من به دلیل آنکه عضو هیات مدیره باشگاه استقلال نیز هستم به دعوت رسولی نژاد در جلسه عصر دوشنبه هیات مدیره استقلال شرکت کردم تا گزارشی را که شهریاری می خواست ارائه کند را بشنوم.

وی درهمین خصوص افزود: البته در آن جلسه نیاز نبود که گزارش عملکرد خود را بدهم چون برای همه مشخص است، بلکه در آن نشست من فقط گزارشی مالی را به دوستان هیات مدیره ارائه کردم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی فصل آینده تیم استقلال اظهار داشت: همانطور که روز دوشنبه مظلومی گزارشی را در نشست هیات مدیره ارائه کرد قلعه نویی نیز چون یکی از گزینه های اصلی هیات مدیره است همین کار را انجام داد.

وی در همین خصوص افزود: ابتدا باید تکلیف مدیرعامل باشگاه مشخص شود تا پس از آن در خصوص سرمربی فصل آینده استقلال تصمیم گیری شود چون مدیر عامل باید حکم سرمربی را امضا کند بنابراین ابتدا باید تکلیف مدیرعامل مشخص شود تا پس از آن سرمربی تیم تعیین شود.

فتح الله زاده با تاکید بر اینکه حداکثر تا شنبه تکلیف همه چیز مشخص می شود، در خصوص شانس خود برای ادامه فعالیت در باشگاه استقلال به عنوان مدیرعامل گفت: معرفی 4 گزینه برای تصدی مدیرعاملی استقلال نشان می دهد بین اعضای هیات مدیره تفرق آرا وجود دارد و آنها برروی فرد خاصی اتفاق نظر ندارند.

وی در همین خصوص افزود: خود من نیز به عنوان یک گزینه از شانس بسیار بالایی نسبت به سایر گزینه ها برای ادامه کارم در باشگاه استقلال به عنوان مدیرعامل این باشگاه برخوردارم و به همین دلیل درجلسه روز شنبه هیئت مدیره شرکت خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که صحبتهایی در خصوص لابی کردن شما با وزیر ورزش بویژه در ترکیه برای ادامه کارتان به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال مطرح شده، گفت: من زرنگ تر از این حرفها هستم. من لابی نکردم تا وزیر بعدا نگوید پیش من آمد و قصد لابی داشت. آقای وزیر همیشه نسبت به من لطف داشته و مرا مورد مرهمت خود قرار داده است و هنوزهم مانند گذشته به من لطف دارد.