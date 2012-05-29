به گزارش خبرنگار مهر، نشست مالکان باشگاه با محمدحسن انصاریفرد صبح امروز سه‌شنبه برگزار شد و در این نشست در خصوص سیاست‌گذاری باشگاه برای فصل آینده برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت.

محمدحسن انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: در نشستی که صبح امروز با مالکان باشگاه داشتیم، در خصوص فصل آینده و سیاست‌گذاری‌های باشگاه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادیم و برای حضور هرچه بهتر در لیگ دوازدهم، به تبادل نظر پرداختیم.

وی اضافه کرد: برای حضور در عرصه نقل و انتقالات، برگزاری اردوی خارجی و سایر موارد مورد نیاز نیز صحبت کردیم. همچنین در خصوص بودجه فصل آینده و نحوه پرداخت مطالبات و همچنین بدهی‌های نفرات تیم هم صحبت‍‌هایی داشتیم و به جمع‌بندی خوبی رسیدیم.

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن در مورد مطالبات بازیکنان راه‌آهن اظهار داشت: 60 درصد قرارداد بازیکنان راه‌آهن پرداخت شده است و چک‌هایی که بازیکنان داده بودیم، پنجشنبه هفته گذشته نقد شد، البته چهار بازیکن باقیمانده بودند که مطالبات آنها امروز پرداخت می‌شود تا میزبان پرداختی به همه بازیکنان به 60 درصد رسیده باشد.

وی با اشاره به اینکه فصل گذشته به رغم اینکه تمرینات را دیرتر شروع کردیم و فرصتی برای آماده‌سازی تیم نداشتیم، توانستیم تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: راه‌آهن در حالی در لیگ برتر ادامه می‌دهد که این باشگاه قدیمی و ریشه‌دار با قدمت 75 سال، از ثبات لازم در لیگ برتر برخوردار نبوده و همواره پس از یکی دو فصل حضور در لیگ برتر به دسته پائین‌تر سقوط می‌کرد.

انصاریفرد تصریح کرد: امروز اما می‌بینیم راه‌آهن 5 فصل متوالی در لیگ برتر حضور داشته و حتی به فینال جام حذفی رسیده است. در زمینه کارهای فرهنگی و عمرانی هم اقداماتی انجام شده که باشگاه راه‌آهن را نسبت به بسیاری از باشگاه‌های ایرانی متمایز کرده است.

وی افزود: توانسته‌ایم در سال‌های اخیر ملی‌پوشان بسیاری را به تیم ملی و بازیکنان بزرگی را به باشگاه‌های مدعی قهرمانی و پرطرفدار معرفی کنیم که نشان می‌دهد راه‌آهن از نظر سازندگی بطور کامل احیا شده است، بگونه‌ای که دو فصل پیش در تیم‌های بزرگسالان و پایه 8 ملی‌پوش داشتیم و امسال نیز بیش از 6 بازیکن راه‌آهن، به تیم‌های ملی دعوت شده‌اند.

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن در پایان گفت: در فصلی که گذشت نیز اگر اسیر بدشانسی‌ها در دقایق پایانی و اشتباهات داوری نمی‌شدیم، می‌توانستیم در جمع 7 تیم برتر قرار بگیریم.