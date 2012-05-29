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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۲۸

شریفی:

جاده کرج به اشتهارد به محور حادثه خیز تبدیل شده است

جاده کرج به اشتهارد به محور حادثه خیز تبدیل شده است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز گفت: جاده کرج به اشتهارد به محور حادثه خیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فیروزبخت روز شنبه در جلسه شورای ترافیک استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه طی سال گذشته این محور چهار فوتی داشته است، اضافه کرد: در حال حاضر جراحت های ناشی از تصادفات کشور 15 برابر بیشتر از فوتی آن است ولی این امر در جاده کرج به اشتهارد بر عکس است.

رئیس پلیس راه استان البرزگفت: طرح خروج از جاده در محور کرج به اشتهارد خیلی ساده است ولی به دلیل شیب تند و واقع شدن آن در بلندی سبب شده تا این جاده به یک محور حادثه خیز تبدیل شود.

وی افزود: همچنین یکی از علت های ترافیک پل حصارک تردد بی شمار عابر پیاده در منطقه بوده و همین امر سبب ترافیک شده است.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به اینکه عدم روشنایی پل حصارک یکی از دلایل وقوع تصادف است، اضافه کرد: ایستگاه اتوبوس حصارک نیز در نزدیکی پل است که سبب تشدید ترافیک شده است.

کد مطلب 1615101

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