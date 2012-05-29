  1. جامعه
۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

در جلسه امروز شورا صورت گرفت؛

تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران برای حضور زنان در عرصه‌های سلامت

تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران برای حضور زنان در عرصه‌های سلامت

دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به طرح الزام شهرداری به تدوین برنامه جامع ساماندهی زنان برای مشارکت در ارتقاء مدیریت سلامت و محیط زیست شهری گفت: نقش زنان برای حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت شهروندان به دلیل نقشهای خانوادگی و اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورا یک فوریت طرح الزام شهردار ی تهران به تدوین برنامه جامع آموزش، توانمندسازی و ساماندهی زنان برای مشارکت در حفظ و ارتقای مدیریت سلامت و محیط زیست شهری بررسی شد که در جریان آن معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورا با بیان اینکه زنان در حفظ و ارتقاء سلامت و حفاظت از محیط زیست می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند گفت:‌به دلیل آنکه بیشتر بانوان ما شاغل نیستند و از فراغت بیشتری برخوردارند می‌توانند در فعالیت‌هایی مانند آموزش های عمومی نقش محوری‌تری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح یک سال و نیم وقت گذاشته شد، گفت: پرورش نسل و تربیت فرزندان بر عهده زنات است و آنان عامل اصلی انتقال فرهنگ و سواد زیست محیطی به نسل های آینده هستند.

وی خواستار رسیدگی به این طرح در سال پایانی عمر شورا شد که چمران در پاسخ به وی گفت: اگر قرار بود به دلیل پایان مهلت عمر شورا تمام مصوبات با فوریت تصویب شود مجلس هشتم نیز باید در این ماه‌های آخر طرح‌های سه فوریتی تصویب می‌کرد.

ابتکار در پاسخ به چمران ادامه داد: زنان نقش بسیار پررنگی در تربیت کودکان دارند. متاسفانه نقش مردان در تربیت فرزندان بسیار کمرنگ شده.

 این سخنان ابتکار مورد اعتراض دانشجو قرار گرفت و گفت: من به کمرنگ جلوه دادن نقش پدران در خانواده اعتراض دارم. اینکه زنان جایگاه بالایی در خانواده دارند شکی نیست اما نباید برای اثبات جایگاه زنان شان مردان زیر سوال رود و این موضع ربطی نیز به این طرح ندارد.

در پایان یک فوریت این طرح به تصویب اعضا رسید.

کد مطلب 1615104

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