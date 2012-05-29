مدارس همدان حق دریافت هزینه ثبت نام ندارند/ مدارس 499 مرتبه بازرسی شدند

علی فرهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریافت شهریه و هرگونه کمک هزینه و اخذ تعهد مالی از اولیای دانش‌آموزان هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی ممنوع است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان همدان افزود: در هنگام ثبت نام تنها حق بیمه و هرینه کتب درسی پرداخت می شود.

فرهی با بیان اینکه در خصوص کلاس‌های فوق برنامه و مجله های رشد و برگزاری آزمون نیز مدیران مدارس نباید وجه آن را در زمان ثبت‌نام دریافت، گفت: این امر باید در جلسه انجمن اولیا بررسی و مصوب شود و پس از آن مشارکت‌های اولیا را جذب کنند.

فرهی افزود: برای مدارس خاص شامل مدارس شاهد، نمونه دولتی، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان است شهریه تعریف شده و مدیران نباید هیچگونه مبلغی را به هنگام ثبت‌نام از اولیا دریافت کنند.

دبیر ستاد ثبت‌نام دانش‌آموزان استان همدان در ادامه به نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی اشاره کرد و گفت: شیوه نامه ثبت‌نام در سال جاری با دستور کار قرار دادن تکریم ارباب رجوع و اولیای دانش‌آموزان به استانها ارسال شده است.

فرهی افزود: شیوه نامه استانی نیز تنظیم و به مناطق و شهرستان‌ها ارسال شد.

وی عنوان کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در اردیبهشت ماه انجام و در این مدت 499 بازرسی از مدارس صورت گرفت که 477 مورد از مدارس دولتی و 22 مورد از مدارس غیردولتی بوده است.

وی تاکید کرد: تمام مدارس استان در سال تحصیلی آینده در شیفت ثابت صبح فعالیت می‌کنند.

وی گفت: زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دوم تا پنجم ابتدایی تا پایان خردادماه جاری است.

فرهی افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان، امسال از طریق سامانه الکترونیکی و درج کد ملی دانش‌آموزان صورت می‌گیرد.