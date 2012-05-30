  1. جامعه
ادعای مرتضوی در آینده ثابت خواهد شد

رئیس انجمن داروسازان ایران در ارتباط با اظهارات مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با داروخانه ها، گفت: آینده نشان می دهد که ادعای مرتضوی درست خواهد بود یا خیر.

دکتر رهبر مژدهی آذر در خصوص ادعای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با داروخانه ها، به خبرنگار مهر گفت: تامین اجتماعی بدهی تا بهمن سال 90 را تسویه کرده است.

وی افزود: اگر سه ماه طلب داروخانه ها در پایان خرداد ماه جاری پرداخت شود، می توان گفت که مرتضوی ادعای درستی کرده است.

مژدهی آذر با اعلام اینکه تسویه حساب بیمه ها با داروخانه ها از معجزات است، ادامه داد: اگر در پایان خرداد ماه مطالبات سه ماه گذشته داروخانه ها تسوی نشود، این روند همچنان ادامه دارد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، ادعای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به فال نیک گرفت و افزود: آینده نشان خواهد داد که مرتضوی درست گفته است یا خیر.

