برپایی ویژه برنامه «زندگی به سبک روح الله» در مراکز فرهنگی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر،امیر خوراکیان با بیان اینکه زندگی به سبک روح الله عنوان سلسله برنامه های سازمان است که از 5شنبه 11 خرداد آغاز شده و بعضا تا آخر خرداد ادامه دارد که از مهمترین آن ها می توان به ویژه برنامه ای با همین نام در فرهنگسرای رضوان اشاره کرد گفت:روایتگری و زیارت مزار شهدا، فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اجرای نمایش های میدانی در قطعه شهدای بهشت زهرا(س)، ایستگاه گفتگو، کارگاه های هنری، بخش ویژه کودکان، نمایشگاه زندگی به سبک روح الله و مسابقه عکاسی از دیگر بخش های ویژه برنامه «زندگی به سبک روح الله» است .

وی به عرضه 500 جلد کتاب مرتبط با حوزه ایثار و شهادت و امام خمینی(ره) در نمایشگاه کتاب این ویژه برنامه اشاره کرد و گفت: پنج نمایش میدانی همزمان با برگزاری این ویژه برنامه ها در جوار مزار شهدای هفتم تیر اجرا می شود.

خوراکیان در ارتباط با برنامه های ایستگاه گفتگو گفت: در قالب این ویژه برنامه، سه کارشناس، پاسخگوی سئوالات زائرین و بازدیدکنندگان در ارتباط با رفتارشناسی امام خمینی(ره) در حوزه های سیاسی، اجتماعی و خانوادگی خواهند بود. این برنامه با هدف آشنایی بیشترین زائرین با اندیشه ها و افکار امام(ره) در محیطی ساده و بی تکلف برگزار می شود.

وی به برپایی کارگاه های هنری با حضور هفت هنرمند در حوزه مجسمه سازی، نقاشی، اوریگامی، خطاطی، سفالگری، پیکرتراشی روی چوب و قلم زنی اشاره کرد و گفت: در بخش کودک، ضمن پرده خوانی از داستان های زندگی امام(ره)، مسابقه ای از این داستان ها برای کودکان طراحی شده و به برندگان جوایزی اهدا می شود.

در بخش سرگرمی، کودکان می توانند داستانی را که شنیده اند نقاشی کنند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بخش کودک آسمانی را از جمله برنامه های غرفه کودک این ویژه برنامه اعلام کرد و گفت: در این بخش کودکان با خواندن یکی از سوره های قرآن، یکی از کتاب های زندگی امام(ره) را هدیه می گیرند.

وی به ثبت خاطرات دیروز و امروز در بخش ویژه نمایشگاه زندگی به سبک روح الله اشاره کرد و افزود: در این بخش نمایشگاهی از تابلوهای مفهومی با موضوع امام خمینی(ره) و شهدا و تصاویر مرتبط با سالروز رحلت ایشان برپا می شود.

همچنین مسابقه عکاسی با تلفن همراه از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

خوراکیان کتاب «چند قطره باران» شامل 50 داستان کوتاه که گویای اخلاق امام(ره) در حوزه های فردی و اجتماعی است را از جمله محصولات تولیدی فرهنگسرای رضوان عنوان کرد و گفت: بروشور «همین نان و پنیر خودمان» که مجموعه ای از سخنان امام(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص کار و سرمایه ملی است و همچنین فلش کارت «رهبر ره یافتگان» که شامل تصاویر امام(ره) با شهداست در قالب این ویژه برنامه توزیع می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر ویژه برنامه «زندگی به سبک روح الله» در فرهنگسرای رضوان واقع در گلزار شهدا، بیش از 30 ویژه برنامه به مناسبت بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) از سوی مراکز فرهنگی هنری تهران برگزار می شود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژه برنامه «تصویر روی خورشید» در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی را از جمله برنامه های مرتبط با سالگرد ارتحال امام(ره) عنوان کرد و گفت: این برنامه در قالب کارگاه نقاشی و مجسمه سازی در تاریخ نهم و دهم خرداد برگزار می شود و طی آن موضوع طراحی چهره امام(ره) به رقابت گذاشته می شود.

وی رونمایی و عرضه نرم افزار چند رسانه ای امام روح الله را یکی دیگر از برنامه های فرهنگسرای انقلاب برشمرد و گفت: هزار قطعه عکس از ایشان، 900 دقیقه سخنرانی امام(ره)، دیدگاه های ایشان در 12 موضوع، 72 خاطره، رساله امام خمینی(ره) و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام(ره) از جمله اطلاعات این نرم افزار است.

مسابقه کتابخوانی در سوگ خورشید، تا پایان خرداد در کتابخانه دکتر شهیدی، نمایشگاه عکس ارتحال امام(ره) تا پایان خرداد در فرهنگسرای اندیشه، مسابقه طراحی و نقاشی چهره امام(ره)، تا 16 خرداد در خانه فرهنگ حکیمیه، شب شعر ارتحال در روز 10 خرداد در فرهنگسرای هنگام و مسابقه کتابخوانی از سیره، وصایا و اندیشه امام(ره)، تا 16 خرداد در کتابخانه مسجدالنبی از جمله ویژه برنامه های مرتبط با این ایام در مراکز فرهنگی هنری تهران است.

همچنین روز 14 خرداد شب شعری با موضوع بزرگداشت بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در فرهنگسرای ولا برپا می شود. نمایشگاه160 قطعه عکس از لحظات رحلت امام(ره)، تا 21 خرداد در نگارخانه بهاران، مسابقه طراحی روزنامه دیواری تا 19 خرداد در کتابخانه خواجوی کرمانی و نمایشگاه خوشنویسی اشعار امام(ره) تا 23 خرداد در نگارخانه هدی از دیگر ویژه برنامه های فرهنگی هنری پایتخت به مناسبت ارتحال امام خمینی(ره) است.