سلمان پور داور بین المللی کشتی شد

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه کشتی قم روند بسیار خوبی در سه چهار سال اخیر در مسیر پیشرفت در پیش گرفته است و علاوه بر بخش قهرمانی در بخش آموزش و ارتقای دانش مربیان نیز شاهد اتفاقات خوبی در کشتی قم هستیم.



افزایش تعداد داوران بین المللی کشتی قم به دو نفر



وی ادامه داد: کشتی قم تا قبل از این تنها سعید عباسی را به عنوان داور درجه یک بین المللی کشتی به جامعه کشتی کشور معرفی کرده بود اما خوشبختانه اهتمام و عزم سایر عزیزان پرتلاش در این رشته هم در بخش مربیگری و هم در بخش داوری، کشتی قم را به جایگاه بسیار خوبی رسانده است.



رئیس هیئت کشتی استان قم با اشاره به حضور داور قمی در دوره داوری این رشته، بیان داشت: علی سلمان پور، داور 35 ساله قمی به همراه دو داور دیگر از استان های آذربایجان غربی و لرستان به نمایندگی از جامعه کشتی کشورمان در پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان اروپا در یونان شرت کرد.



وی یاد آور شد: این داور با استعداد و توانمند کشتی قم در این رقابت‌ها با موفقیت در دوره ارتقای داوری و استاژ (شروع داوری بین المللی) موفق شد ضمن کسب مدرک ارزشمند داوری بین المللی کشتی به دوره گزینشی داوری المپیک لندن نیز راه یابد.



حلوایی ابراز داشت:‌ سلمان پور داور کشتی استان قم در حالی موفق به کسب این افتخار برای جامعه ورزشی استان شد که طی مراحل گزینشی از میان 120 داور کشتی کشورمان انتخاب و به این مسابقات و دوره آموزشی اعزام شده بود.



قضاوت داور قمی در فینال وزن 84 کیلوگرم کشتی اروپا



رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: وی همچنین تنها داوری بود که در خلال برگزاری مسابقات کشتی جوانان اروپا در تمام مسابقات داور وسط بود و قضاوت فینال وزن 84 کیلوگرم را که به شکست قهرمان المپیک به نماینده ترکیه انجامید نیز بر عهده داشت.



وی عنوان داشت: در دوره استاژ داوری که در حاشیه مسابقات کشتی قهرمانی رده سنی جوانان اروپا برگزار شد 12 داور منتخب کشتی از نقاط مختلف جهان حضور داشتند که تنها هشت نفر از این تعداد موفق به گذراندن این دوره شدند.



حلوایی ادامه داد: علی سلمان پور در شرایطی به عنوان داور بین المللی کشتی قم و کشورمان مفتخر شد که چیزی حدود بیست سال از موفقیت دیگر چهره مطرح داوری قم یعنی سعید عباسی داور بین المللی قمی کشورمان از نایل شدن به این درجه می گذرد.



رئیس هیئت کشتی استان قم بیان داشت: موفقیت سلمان‌پور می تواند زمینه ساز روزهای درخشان تر او باشد چنانکه سلمان پور یکی از داورانی است که در دوره گزینش داوران المپیک لندن حاضر خواهد بود و از این پس برای حضور در تورنمنت های بین المللی و جام های جهانی نیز دعوت خواهد شد.

