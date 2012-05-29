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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی در پایتخت

طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی در پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت : مطالعات شبکه اضطراری امدادرسانی پایتخت برای مدیریت بحران های احتمالی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که پیش‌بینی می‌شود در صورت وقوع زلزله در تهران، معابر پایتخت قفل شده و عدم امکان امدادرسانی سریع در ساعت اولیه میزان تلفات جانی و مالی را افزایش دهد، گفت: طراحی شبکه اضطراری شهر تهران توسط سازمان ترافیک شروع شده تا در صورت وقوع زلزله، این شبکه برای امدادرسانی اضطراری و تخلیه سریع نقاط آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در طراحی معابر و مسیرهای ویژه، اظهار کرد: این طراحی باید به گونه‌ای باشد تا در مواقع ضروری، امکان انتقال سریع بازماندگان رخدادهای غیر مترقبه توسط نیروهای امدادی به مکان‌های امن را میسر کرده و از اتلاف وقت در روند امدادرسانی به مجروحان مصدومان جلوگیری کند.

تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تدابیر و تمهیدات لازم قبل از بروز بحران، تصریح کرد: طراحی شبکه ویژه امدادرسانی اضطراری در راستای مقاوم‌سازی و آموزش نیروهای امدادی انجام می‌شود تا در زمان بروز بحران احتمالی، بازگشایی و در اختیارگیری به هنگام مسیرهای امدادرسانی امکان‌پذیر باشد.

معاون شهردار تهران در پایان آینده‌نگری را از ملزومات اداره کلانشهرهایی مانند تهران دانست و خاطرنشان کرد: تأمین دسترسی به مراکز امدادرسانی و نقاط آسیب‌پذیر، بهبود دسترسی پایتخت به سایر استان‌ها، کاهش زمان سفرهای امدادی بعد از وقوع زلزله و تبیین دستورالعمل‌ها و برنامه‌های عملیاتی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 1615166

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