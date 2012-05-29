طراحی شبکه اضطراری امدادرسانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که پیش‌بینی می‌شود در صورت وقوع زلزله در تهران، معابر پایتخت قفل شده و عدم امکان امدادرسانی سریع در ساعت اولیه میزان تلفات جانی و مالی را افزایش دهد، گفت: طراحی شبکه اضطراری شهر تهران توسط سازمان ترافیک شروع شده تا در صورت وقوع زلزله، این شبکه برای امدادرسانی اضطراری و تخلیه سریع نقاط آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در طراحی معابر و مسیرهای ویژه، اظهار کرد: این طراحی باید به گونه‌ای باشد تا در مواقع ضروری، امکان انتقال سریع بازماندگان رخدادهای غیر مترقبه توسط نیروهای امدادی به مکان‌های امن را میسر کرده و از اتلاف وقت در روند امدادرسانی به مجروحان مصدومان جلوگیری کند.

تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تدابیر و تمهیدات لازم قبل از بروز بحران، تصریح کرد: طراحی شبکه ویژه امدادرسانی اضطراری در راستای مقاوم‌سازی و آموزش نیروهای امدادی انجام می‌شود تا در زمان بروز بحران احتمالی، بازگشایی و در اختیارگیری به هنگام مسیرهای امدادرسانی امکان‌پذیر باشد.

معاون شهردار تهران در پایان آینده‌نگری را از ملزومات اداره کلانشهرهایی مانند تهران دانست و خاطرنشان کرد: تأمین دسترسی به مراکز امدادرسانی و نقاط آسیب‌پذیر، بهبود دسترسی پایتخت به سایر استان‌ها، کاهش زمان سفرهای امدادی بعد از وقوع زلزله و تبیین دستورالعمل‌ها و برنامه‌های عملیاتی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.