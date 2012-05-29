مجتمع فرهنگی دیجیتال باقر العلوم (ع) در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری، ظهرسه شنبه در آیین افتتاح این مجتمع فرهنگی دیجیتال اظهار داشت: تا کنون 17مجتمع های فرهنگی دیجتیال و خانه های نرم افزار با اولویت راه اندازی در کانون های مساجد و مناطق روستایی در خراسان رضوی راه اندازی شده است.

اکبری با اشاره به این مطلب که خراسان رضوی در حوزه راه اندازی کانون های مساجد در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است و تنها در سال گذشته 500کانون در استان راه اندازی شده ، تصریح کرد: افتتاح و راه اندازی 250 کانون فرهنگی هنری مساجد در سال جاری با اولویت راه اندازی کانون های مساجد در مناطق محروم در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه از جمله رسالت های مجتمع های فرهنگی دیجیتال استفاده صحیح و مناسب از فضای سایبر و اینترنت متناسب با فرهنگ، مذهب و ملیت کشور است، گفت: مجتمع فرهنگی دیجیتال باقر العلوم (ع) نخستین مجتمع شهری دیجیتال خراسان رضوی است.

معاون طرح و برنامه ریزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به نوع استفاده مفید نوجوانان از اینترنت اشاره کرد و گفت: ارائه اینترنت شبکه ملی و بازی های سالم رایانه ای تولید داخل در مجتمع های فرهنگی دیجیتال برای نوجوانان از پتانسیل های مجتمع های فرهنگی دیجیتال است.

وی به ویژگی های مجتمع های فرهنگی دیجیتال اشاره کردو افزود: ارائه بازی های سالم رایانه ای تولید داخل، اینترنت پاک، تولید نرم افزار، انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی از جمله ویژگی های مجتمع های فرهنگی دیجیتال است.