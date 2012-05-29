همسر فن پرسی خواست که او در آرسنال بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی علاقمند است که فن پرسی را به خدمت بگیرد. قرارداد ملی پوش هلندی تا تابستان آینده با توپچی ها اعتبار دارد و فن پرسی هنوز آن را تمدید نکرده است.

بوچرا، همسر فن پرسی، معتقد است که این بازیکن باید به آرسنال وفادار بماند و در حالی که آنها زندگی مطلوبی در لندن دارند به حضور خود در این تیم ادامه دهد.

وی در گفتگو با سان اظهار دشت: آرسنال به رابین اعتماد کرد و ما هم باید با پشت کردن به دیگر باشگاه ها، پاسخ اعتماد آنها را بدهیم. ضمن اینکه خانه ما در لندن است و بچه ها یمان از اینکه اینجا هستند خوشحالند.

مادر فن پرسی هم گفت: آرسنالی ها به او عشق می ورزند و این یک انگیزه بالا برای ادامه حضور در اینجاست. آرسنال یک باشگاه فوق العاده است و هیچگونه بدهی ندارد. ضمن اینکه رابین را در این تیم می پرستند.