راهی جز گفتگو با ایران وجود ندارد/ مذاکرات مسکو و موقعیت برتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله در مطلبی به تنش ایران با غرب در خصوص موضوع هسته ای اشاره می کند و می نویسد: برای حل موضوع هسته ای ایران راهی جز گفتگو با تهران وجود ندارد.

این مجله در ادامه به گفتگوهای بغداد وارزیابی نتیجه این نشست اشاره می کند و می نویسد: ارزیابی موفقیت گفتگوهای ایران با 1+5 در بغداد بستگی به نگرش مفسرین رسانه ها و آنچه که آنها از این گفتگوها انتظار داشتند، دارد.



پیتزبورگ پست گازتا می نویسد: ایران و اعضای دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان در نشست بغداد به دنبال توقف یا پایان برنامه هسته ای ایران بودند. برنامه ای که غرب به آن مشکوک است اما ایران آن را جاه طلبی های هسته ای نمی داند.

ایرانی ها اعلام کرده اند که هدف از غنی سازی که آنها از آن برخودارند برای کاربرد در امور پزشکی است و در واقع آنها با این کار در صدد بر آورده کردن نیازهای کشور هستند. در این نشست هیچکدام از طرف ها به هدف خود نرسیدند. ایرانی ها نتوانستند غرب را به کاهش تحریمها راضی کرده و آنها را از اجرایی کردن تحریم نفتی اول جولای دور بدارند و غرب نیز نتوانست ایران را به کاهش میزان درصد غنی سازی راضی کنند.



این نشریه می نویسد: حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم یک روز قبل از آغاز نشست بغداد از همکاری ایران با آژانس برای بازرسی از تاسیسات هسته ای خبر داد اما برخی طرف ها دوست دارند گفتگوهای بغداد را یک مذاکرات شکست خورده تلقی کنند و می خواهند چنین القا کنند که مقوله آژانس چیز دیگری است که این اظهارات و ارزیابی ها بی معنی هستند.

در پایان این مطلب آمده است: گفتگوهای بغداد که پس از گفتگوهای ماه گذشته استانبول بود، اکنون مذاکرات مسکو را در 18 و 19 ژوئن در پی خواهد داشت که چشم انداز توافقات در آن بهتر است. دو طرف موقعیت یکدیگر را ارزیابی کردند . اول جولای برای تحریمهای سخت تر علیه ایران فرا می رسد. بعلاوه روسیه به عنوان میزبان که همکاری هسته ای با ایران دارد بیش از دیگر کشورها اعتبار بیشتری را به ایران می دهد. و اکنون مسئولیت بر دوش روسیه خواهد بود تا برای هر دو طرف مثبت باشد.