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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

بای بوردی:

ارتقای چشمگیر عملکرد بخش کشاورزی بدون مدیریت صحیح آبیاری میسر نمی‌شود

ارتقای چشمگیر عملکرد بخش کشاورزی بدون مدیریت صحیح آبیاری میسر نمی‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تهران گفت: ارتقای چشمگیر عملکرد بخش کشاورزی بدون مدیریت صحیح آبیاری میسر نمی شود و باید برنامه ریزی های لازم برای تحقق این مدیریت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بای بوردی ظهر سه شنبه در اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر افزود: افزایش اثربخشی اقدامات و فعالیت ها در بخش کشاورزی نیازمند اعمال یک مدیریت صحیح در حوزه آبیاری است و امیدواریم این امر به شکل مطلوبی تحقق یابد.

وی ادامه داد: آبیاری یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده در زمینه باغداری و کشاورزی را تشکیل می دهد و اگر این بخش به درستی صورت گیرد، بسیاری از مشکلات حل می شود که این امر اهمیت و ضرورت قابل تجهی دارد.

این استاد افزود: لازم است فعالیت های مربوط به بخش های مختلف کشاورزی از جمله آبیاری مبتنی بر علم باشد و اقدامات را به صورت علمی انجام دهیم تا به کمک این امر، اثربخشی ها و تاثیرگذاری ها افزایش یابد.

بای بوردی ادامه داد: در خصوص آبیاری لازم است به همه موارد مهم توجه شود و اینکه آب را در زمان مناسب استفاده کنیم، ضرورت دارد و این امر باعث می شود که در راستای ارتقای کیفیت آبیاری، شاهد پیشرفت باشیم.

آب را به میزان مورد نیاز مورد استفاده قرار دهیم

وی گفت: یک ضرورت دیگر این است که آب را به میزان مورد نیاز مورد استفاده قرار دهیم و میزان آب مورد استفاده در آبیاری نباید کمتر یا بیشتر از حد مورد نیاز باشد که این امر از مهمترین موارد ضروری است.

بای بوردی افزود: جلوگیری از هدر رفت آب از دیگر موارد بسیار ضروری و تعیین کننده و اثربخش است و مصرف بهینه آب از دیگر موارد مرتبط با ارتقای کیفی عملکرد در بخش آبیاری در مزرعه محسوب می شود

این استاد ادامه داد: لازم است از بهترین و مطلوبترین روش ها در راستای افزایش راندمان آبیاری استفاده کنیم و زمینه های این امر با همکاری و تعامل دستگاه های و بخشهای دست اندرکار در کشور فراهم شود.

وی گفت: البته صرف اعمال مدیریت صحیح در آبیاری با وجود اثربخشی بسیار بالا، به تنهایی کافی نیست و اگر می خواهیم که در زمینه های مختلف کشاورزی شاهد رشد و پیشرفت باشیم، باید همه اقدامات را از نظر کیفیت ارتقا دهیم.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، دو روزه است و با محورهای مختلف در راستای ارتقای کیفیت استفاده از آب در مزرعه برگزار شده و موسسه تحقیقات خاک و آب در برگزاری آن همکاری کرده است.

کد مطلب 1615199

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