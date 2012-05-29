به گزارش خبرنگار مهر، محمد بای بوردی ظهر سه شنبه در اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر افزود: افزایش اثربخشی اقدامات و فعالیت ها در بخش کشاورزی نیازمند اعمال یک مدیریت صحیح در حوزه آبیاری است و امیدواریم این امر به شکل مطلوبی تحقق یابد.

وی ادامه داد: آبیاری یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده در زمینه باغداری و کشاورزی را تشکیل می دهد و اگر این بخش به درستی صورت گیرد، بسیاری از مشکلات حل می شود که این امر اهمیت و ضرورت قابل تجهی دارد.

این استاد افزود: لازم است فعالیت های مربوط به بخش های مختلف کشاورزی از جمله آبیاری مبتنی بر علم باشد و اقدامات را به صورت علمی انجام دهیم تا به کمک این امر، اثربخشی ها و تاثیرگذاری ها افزایش یابد.

بای بوردی ادامه داد: در خصوص آبیاری لازم است به همه موارد مهم توجه شود و اینکه آب را در زمان مناسب استفاده کنیم، ضرورت دارد و این امر باعث می شود که در راستای ارتقای کیفیت آبیاری، شاهد پیشرفت باشیم.

آب را به میزان مورد نیاز مورد استفاده قرار دهیم

وی گفت: یک ضرورت دیگر این است که آب را به میزان مورد نیاز مورد استفاده قرار دهیم و میزان آب مورد استفاده در آبیاری نباید کمتر یا بیشتر از حد مورد نیاز باشد که این امر از مهمترین موارد ضروری است.

بای بوردی افزود: جلوگیری از هدر رفت آب از دیگر موارد بسیار ضروری و تعیین کننده و اثربخش است و مصرف بهینه آب از دیگر موارد مرتبط با ارتقای کیفی عملکرد در بخش آبیاری در مزرعه محسوب می شود

این استاد ادامه داد: لازم است از بهترین و مطلوبترین روش ها در راستای افزایش راندمان آبیاری استفاده کنیم و زمینه های این امر با همکاری و تعامل دستگاه های و بخشهای دست اندرکار در کشور فراهم شود.

وی گفت: البته صرف اعمال مدیریت صحیح در آبیاری با وجود اثربخشی بسیار بالا، به تنهایی کافی نیست و اگر می خواهیم که در زمینه های مختلف کشاورزی شاهد رشد و پیشرفت باشیم، باید همه اقدامات را از نظر کیفیت ارتقا دهیم.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، دو روزه است و با محورهای مختلف در راستای ارتقای کیفیت استفاده از آب در مزرعه برگزار شده و موسسه تحقیقات خاک و آب در برگزاری آن همکاری کرده است.