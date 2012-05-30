گله و انتقاد حق رئیس جمهور است/ نمایندگان باید انتقاد پذیر باشند

علیرضا مرندی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در در خصوص سخنرانی رئیس جمهور در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی پیرامون وظایف مجلس اظهار داشت: خیلی از صحبت های رئیس جمهور درست بود همه ما باید در راستای رفع عیوب مان تلاش کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی دوستان فکر می کنند صحبت های رئیس جمهور گله آمیز بود، به نظر من هر کسی حق گله و انتقاد دارد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید انتقاد را با طیب خاطر پذیرفت تصریح کرد: کسی که فکر می کند نیازمند اصلاحات نیست دارای عجب و غرور است، فرد فرد ما و جمع ما نیازمند شنیدن انتقادات و اصلاح هستیم.

وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پایان با تاکید بر اینکه من به اصل انتقاد پذیری اعتقاد دارم پیشرفت هایش را مدیون انتقاد پذیری اش خواند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس نهم با یادآوری وظایف نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی به منتخبان مجلس نهم بر تصویب قوانین جامع و راهگشا تاکید کرد و گفت: نظارت مجلس باید عالمانه و بدون دخالت در مرزهای حقوقی و مسئولیت دیگران باشد.