استفاده از نرم افزارهای پویانمایی در "مکتبی ملقب به اصفهان"

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "در مکتبی ملقب به اصفهان" در سه قست سی دقیقه‌ای به کارگردانی فرشاد احمدی دستگردی به سفارش صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید و جمعه‌ها ساعت 18:30از شبکه شما پخش می‌شود.

این مستند با هدف تمرکز در جلوه های گوناگون مکتب معماری ایران که ملقب به اصفهان است، تولید شده و در هر قسمت از آن به شاخصه‌های هنرمعماری سنتی ایران توجه شده است.

در این مستند از نرم افزارهای پویانمایی همچون After Effects، MAX 3d و برای جلوه‌های ویژه از نرم افزارهای بوژو و کامباکشن نیز استفاده شده است و با احتساب بازسازی‌های سه بعدی، دو بعدی و جلوه های تصویری و فضاهای تاریخی برای تولید هر قسمت حدود یک ماه زمان صرف شده است.

برخی عوامل تولید مستند "در مکتبی ملقب به اصفهان" عبارتند از تدوین: فرشاد احمدی دستگردی، لیلا شمسی، پویا نمایی 3بعدی: کیانوش کیجانی، سینا حلمی، مسعود صفدریان، پویا نمایی دو بعدی: لیلا شمسی، فرشاد احمدی دستگردی، پژوهش: فرضاد احمدی دستگری، نیما ولی بیگ، ابراهیم شیاسی ارانی، تصویربردار: فرشاد احمدی دستگردی، سازنده و تنظیم قطعات آواز سنتی: مهران مراد صفوی و موسیقی: هومن همامی.

