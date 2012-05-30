  1. هنر
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

استفاده از نرم افزارهای پویانمایی در "مکتبی ملقب به اصفهان"

استفاده از نرم افزارهای پویانمایی در "مکتبی ملقب به اصفهان"

مستند "مکتبی ملقب به اصفهان" به کارگردانی فرشاد احمدی دستگردی و تهیه‌کنندگی رسول هنرمند با بهره بردن از نرم افزارهای پویانمایی تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "در مکتبی ملقب به اصفهان" در سه قست سی دقیقه‌ای به کارگردانی فرشاد احمدی دستگردی به سفارش صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید و جمعه‌ها ساعت 18:30از شبکه شما پخش می‌شود.

این مستند با هدف تمرکز در جلوه های گوناگون مکتب معماری  ایران که ملقب به اصفهان است، تولید شده و در هر قسمت از آن به شاخصه‌های هنرمعماری سنتی ایران توجه شده است.

در این مستند از نرم افزارهای پویانمایی همچون After Effects،  MAX 3d و برای جلوه‌های ویژه از نرم افزارهای بوژو و کامباکشن نیز استفاده شده است و با احتساب بازسازی‌های  سه بعدی،  دو بعدی و جلوه های تصویری و فضاهای تاریخی برای تولید هر قسمت حدود یک ماه زمان صرف شده است.

برخی عوامل تولید مستند "در مکتبی ملقب به اصفهان" عبارتند از تدوین: فرشاد احمدی دستگردی، لیلا شمسی، پویا نمایی 3بعدی: کیانوش کیجانی، سینا حلمی، مسعود صفدریان،  پویا نمایی دو بعدی: لیلا شمسی، فرشاد احمدی دستگردی، پژوهش: فرضاد احمدی دستگری، نیما ولی بیگ، ابراهیم شیاسی ارانی، تصویربردار: فرشاد احمدی دستگردی، سازنده و تنظیم قطعات آواز سنتی: مهران مراد صفوی و موسیقی: هومن همامی.
 

کد خبر 1615206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها