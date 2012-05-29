تعداد کتابخانه های گلستان به 63 مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان افزود: هفت کتابخانه نیز برای کسب رتبه ارسال شده و به زودی تعداد کتابخانه های استان به 70 واحد می رسد.

وی اظهار داشت: در سفر اول دولت به استان دو کتابخانه و در سفر دوم نیز دو کمتابخانه مصوب شد که یک کتابخانه احداث شد و کتابخانه دوم نیز زمین آن تهیه شد.

علوی بیان داشت: در سفر سوم 26 کتابخانه مصوب و قرار شد این تعداد در پنج سال احداث شود.

مدیرکل کتابخانه های گلستان گفت: موضوع کتاب و کتابخوانی باید تبدیل به دغدغه شود و امیدواریم با حضور خیران بتوانیم به افق مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه رشد خوبی در کتابخانه داشتیم، گفت: این روند راضی کننده نیست و باید تلاش بیشتری شود.

وی با اشاره به موفقعیتهای فرهنگی و اجتماعی گنبدکاووس گفت: در شهرستان شش کتابخانه وجود دارد و قرار است یک کتابخانه استاندارد نیز احداث شود.