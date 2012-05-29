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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

علوی:

تعداد کتابخانه های گلستان به 63 مورد رسید

تعداد کتابخانه های گلستان به 63 مورد رسید

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: 28 کتابخانه تا سه سال گذشته در استان وجود داشت که امروز به مرز 63 کتابخانه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های استان افزود: هفت کتابخانه نیز برای کسب رتبه ارسال شده و به زودی تعداد کتابخانه های استان به 70 واحد می رسد.

وی اظهار داشت: در سفر اول دولت به استان دو کتابخانه و در سفر دوم نیز دو کمتابخانه مصوب شد که یک کتابخانه احداث شد و کتابخانه دوم نیز زمین آن تهیه شد.

علوی بیان داشت: در سفر سوم 26 کتابخانه مصوب و قرار شد این تعداد در پنج سال احداث شود.

مدیرکل کتابخانه های گلستان گفت: موضوع کتاب و کتابخوانی باید تبدیل به دغدغه شود و امیدواریم با حضور خیران بتوانیم به افق مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه رشد خوبی در کتابخانه داشتیم، گفت: این روند راضی کننده نیست و باید تلاش بیشتری شود.

وی با اشاره به موفقعیتهای فرهنگی و اجتماعی گنبدکاووس گفت: در شهرستان شش کتابخانه وجود دارد و قرار است یک کتابخانه استاندارد نیز احداث شود.

کد مطلب 1615209

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