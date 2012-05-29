امام خمینی در خدا خلاصه شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت لله مصطفی علماء نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه صبح سه شنبه در جلسه درس اخلاق مدیران استان که در محل مسجد غدیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: تنها راز بزرگی انسانها در دنیا ایمان آنها است و انسانها تنها با ایمان است که می توانند در همه مراحل زندگی با قدرت، سلامت و نشاط زندگی کنند فلذا با همین ترازو میزان توفیق را می سنجند و مدیر موفق کسی است که نیک و بد کارهای خود را با ترازوی وجدان و ایمان می سنجد و الا توفیق منهای رضای خداوند را توفیق نمی نامند.آ

آیت الله علماءاظهار داشت: امام خمینی (ره) در لحظات پایانی عمر مبارکشان فرمود "من برای یک لحظه از زندگیم پشیمان نیستم" و این یعنی خلاصه شدن در خدا و اوج ایمان و بندگی.

آیت الله علما افزود: البته خداوند تبارک و تعالی نمی خواهد که انسان در دنیا یک زندگی بسته و غم انگیز داشته باشد بلکه می خواهد انسان از زندگی دنیوی خود هم مانند زندگی آخرت لذت ببرد اما در صراط مستقیم و راه مورد رضای خدا باشد.

وی ادامه داد: اگر ایمان در دل انسانی زنده باشد همه شئونات زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد و هر درکاری که انجام دهد سعی می کند که از مسیر خدا خارج نشود. انسانی که اینگونه زندگی کند و با ایمان به خدا همه اعمالش را بسنجد که مبادا از راه خدا خارج شود، همیشه با دلی آرام زندگی می کند و با اطمینان از این دنیا خواهد رفت همانطور که امام خمینی (ره) در پایان عمر بابرکت خویش فرمودند "با دلی آرام و مطمئن می روم".

امام جمعه کرمانشاه افزود: به فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (ع) در آخرت ‘از زندگی دنیائی ما فقط یک چیز را می پرسند و آن هم مومن بودن به خدا و اندازه ایمان هر فرد است در قیامت میزان عزت فقط تقوی است.

آیت الله علما گفت: خواسته ها و هوس های انسان بزرگترین سد راه ایمان اوست و گاهی اوقات انسان را از خود غافل می کند و اگر زود هوشیار نشود او را فرسخ ها از راه خدا دور می اندازد پس ما همیشه باید مراقب خویش باشیم که مبادا ذره ای از راه خدا بیرون بیرون نرویم روایت است که می گویند خوب است هر شب هنگام خواب اعمال روزی را که پشت سر گذاشته ایم را مرور کنیم