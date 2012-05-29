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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

ابراهیمی پاک:

چالش‌های مدیریت آب در مزارع کشور شناسایی شود

چالش‌های مدیریت آب در مزارع کشور شناسایی شود

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه گفت: لازم است چالش‌های مربوط به مدیریت آب در مزرعه در کشور شناسایی و بهترین راهکارها در این زمینه ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از آب در مزرعه باید به نحوی صورت گیرد که بیشترین بازدهی و بهره وری را به دنبال داشته باشد و مدیریت صحیح بر این استفاده اعمال شود.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برگزاری همایش مدیریت آب در مزرعه یکی از راه های شناسایی چالش های یادشده است و پیش بینی می شود که چنین همایش های تاثیرات قابل توجهی در راستای ارتقای کیفی استفاده از آب در مزارع داشته باشد.

ابراهیمی پاک گفت: در خصوص برگزاری این همایش، فراخوان داده شده و بیش از 700 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که بخشی از آنها به صورت شفاهی و بخشی به صورت پوستر ارائه می شود.

وی افزود: برگزاری چنین همایش هایی، زمینه گردهم آمدن تجربیات و نتایج تحقیقات مختلف در حوزه آبیاری در مزرعه را فراهم می کند و کارشناسان و دست اندرکاران با حضور در این همایش ها می توانند نتایج تحقیقات و تجربیات انجام شده را در اختیار یکدیگر بگذارند.

بهترین تجربیات و نتایج تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: لازم است تجربیات و نتایج تحقیقات مربوط به مدیریت آبیاری در مزرعه بررسی شوند و بهترین و اثربخش ترین آنها در راستای اعمال مدیریت یادشده در شکل صحیح، مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه گفت: این امر به ارتقای مدیریت کیفی و کمی در بخش کشاورزی کمک می کند و به کمک آن می توانیم مشکلات مربوط به این بخش را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم.

ابراهیمی پاک ادامه داد: آبیاری یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده در زمینه باغداری و کشاورزی است و اگر به درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ظهر سه شنبه در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج کار خود را آغاز کرد و دو روزه است.

همایش یادشده با همکاری موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که در کرج مستقر است، برگزار شده است.

کد مطلب 1615223

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