به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از آب در مزرعه باید به نحوی صورت گیرد که بیشترین بازدهی و بهره وری را به دنبال داشته باشد و مدیریت صحیح بر این استفاده اعمال شود.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برگزاری همایش مدیریت آب در مزرعه یکی از راه های شناسایی چالش های یادشده است و پیش بینی می شود که چنین همایش های تاثیرات قابل توجهی در راستای ارتقای کیفی استفاده از آب در مزارع داشته باشد.

ابراهیمی پاک گفت: در خصوص برگزاری این همایش، فراخوان داده شده و بیش از 700 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که بخشی از آنها به صورت شفاهی و بخشی به صورت پوستر ارائه می شود.

وی افزود: برگزاری چنین همایش هایی، زمینه گردهم آمدن تجربیات و نتایج تحقیقات مختلف در حوزه آبیاری در مزرعه را فراهم می کند و کارشناسان و دست اندرکاران با حضور در این همایش ها می توانند نتایج تحقیقات و تجربیات انجام شده را در اختیار یکدیگر بگذارند.

بهترین تجربیات و نتایج تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: لازم است تجربیات و نتایج تحقیقات مربوط به مدیریت آبیاری در مزرعه بررسی شوند و بهترین و اثربخش ترین آنها در راستای اعمال مدیریت یادشده در شکل صحیح، مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه گفت: این امر به ارتقای مدیریت کیفی و کمی در بخش کشاورزی کمک می کند و به کمک آن می توانیم مشکلات مربوط به این بخش را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم.

ابراهیمی پاک ادامه داد: آبیاری یک بخش بسیار مهم و تعیین کننده در زمینه باغداری و کشاورزی است و اگر به درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه ظهر سه شنبه در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج کار خود را آغاز کرد و دو روزه است.

همایش یادشده با همکاری موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که در کرج مستقر است، برگزار شده است.