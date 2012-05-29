به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهبریان بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد ارتحال امام در کرج افزود: در اولین قدم محور هشتگرد و طالقان روان سازی شده است و در روز ارتحال نیز برای رفاه حال زائران سایر محورها در طرح روانسازی قرار می گیرند.
وی گفت: همچنین طرح هایی برای اسکان زائران و برقراری امنیت سفر آنها اندیشیده شده که بخشی از آن به اجرا درآمده و بخشی دیگر نیز طی روزهای آینده اعمال می شود.
رهبریان با اشاره به اقدامات صورت گرفته ویژه ارتحال امام در فرماندهی انتظامی البرز افزود: هم اکنون پلیس راهور و انتظامی آمادگی کامل برای برقراری امنیت در تمام حوزه ها و محورهای ترافیکی استان را دارد.
جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز همچنین از آمادگی تیم مستندسازی در این معاونت خبر داد و یادآور شد: فعالیت این تیم از تاریخ 11 خرداد در معاونت اجتماعی نیروی انتظامی آغاز می شود.
وی با بیان اینکه محورهایی از جمله محور چالوس و جاده های قدیمی منتهی به کرج در این ایام پرتردد و شلوغ هستند، از استقرار تیم های موتورسوار و پیاده در این مبادی خبر داد و تاکید کرد: پلیس با آمادگی کامل به استقبال زائران و بزرگداشت ارتحال حضرت امام می رود.
رهبریان یادآور شد: محدودیتهای ترافیکی ویزه روز ارتحال، فردا اطلاع رسانی می شود.
کرج – خبرگزاری مهر: جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز گفت: مسیر کاروان های زیارتی به سمت مرقد مطهر امام راحل(ره) در سالروز نکوداشت آن حضرت روانسازی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهبریان بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد ارتحال امام در کرج افزود: در اولین قدم محور هشتگرد و طالقان روان سازی شده است و در روز ارتحال نیز برای رفاه حال زائران سایر محورها در طرح روانسازی قرار می گیرند.
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