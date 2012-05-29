به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهبریان بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد ارتحال امام در کرج افزود: در اولین قدم محور هشتگرد و طالقان روان سازی شده است و در روز ارتحال نیز برای رفاه حال زائران سایر محورها در طرح روانسازی قرار می گیرند.



وی گفت: همچنین طرح هایی برای اسکان زائران و برقراری امنیت سفر آنها اندیشیده شده که بخشی از آن به اجرا درآمده و بخشی دیگر نیز طی روزهای آینده اعمال می شود.



رهبریان با اشاره به اقدامات صورت گرفته ویژه ارتحال امام در فرماندهی انتظامی البرز افزود: هم اکنون پلیس راهور و انتظامی آمادگی کامل برای برقراری امنیت در تمام حوزه ها و محورهای ترافیکی استان را دارد.



جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان البرز همچنین از آمادگی تیم مستندسازی در این معاونت خبر داد و یادآور شد: فعالیت این تیم از تاریخ 11 خرداد در معاونت اجتماعی نیروی انتظامی آغاز می شود.



وی با بیان اینکه محورهایی از جمله محور چالوس و جاده های قدیمی منتهی به کرج در این ایام پرتردد و شلوغ هستند، از استقرار تیم های موتورسوار و پیاده در این مبادی خبر داد و تاکید کرد: پلیس با آمادگی کامل به استقبال زائران و بزرگداشت ارتحال حضرت امام می رود.



رهبریان یادآور شد: محدودیتهای ترافیکی ویزه روز ارتحال، فردا اطلاع رسانی می شود.

