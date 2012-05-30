به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اجاره بها هر ساله در خردادماه به دغدغه ای برای مستاجران تبدیل می شود و قیمت‌های مختلف اجاره در مناطق مختلف تهران، نگرانی آنها را بابت تعیین یک قیمت مشخص بیشتر می کند.

گشتی در بازار اجاره نشان می دهد که در هر منطقه از تهران قیمتهای متفاوتی از سوی مالکان و یا بنگاه های املاک تعیین می شود و ممکن است دو آپارتمان در یک منطقه مشخص قیمتهای یکسانی نداشته باشند؛ با وجودی که شرایط هر دو این آپارتمانها تفاوتی با هم ندارد.

گرچه دولت سعی کرد سال گذشته با اجرای طرح تعزیراتی مسکن از گران شدن بی دلیل قیمتها جلوگیری کند اما همچنان قیمتها تحت کنترل درنیامده و مالکان سلیقه ای قیمتها را تعیین می کنند.

دولت برای امسال تصمیم گرفته که طرح جدید را به اجرا برساند تا مشکل قیمتهای متفاوت در مناطق برطرف شود ،البته طرح بلوک بندی یکی از طرحهایی بود که از سوی دولت مطرح شد اما به نظر می رسد تعیین قیمت واحد قابل اجرا نیست و دولت تصمیم گرفته است تا طرح دیگری را به اجرا برساند.

انتشار عمومی اطلاعات قیمتی سامانه املاک

براساس این گزارش، دولت تصمیم گرفته است تا قیمتهای سامانه املاک و مستغلات را برای همگان منتشر کند تا مستاجران از قیمت هر آپارتمان مطلع باشد و قیمتهای بالاتر از عرف بازار را نپذیرند.

در واقع به دلیل اینکه تمامی قیمتها و قراردادهای مسکن در این سامانه به ثبت می رسد، اطلاعات قیمتی آن می تواند مستاجران را برای یافتن آپارتمان مناسب و با قیمت واقعی کمک کند.

این طرح قرار است که از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرا برسد و همزمان با آن طرح تعزیراتی مسکن هم با جدیت بیشتری آغاز شود.

براین اساس، امسال اجرای طرح تعزیراتی مسکن مهر که اجازه افزایش قیمت را برای سال جاری 7 تا 9 درصد بیش از قرارداد سال قبل می دهد، یکی از موضوعاتی است که دولت با تمرکز بر آن سعی دارد از افزایش افسارگریخته قیمتها جلوگیری کند.