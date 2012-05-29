بخش اقتصادی نسبت به پدافند غیرعامل حساس شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد و انرژی آذربایجان غربی افزود: رعایت اصول پدافند غیرعامل باید در دستور کار تمام دستگاههای اجرایی قرار گیرد زیرا پدافند غیرعامل، بیمه ای برای آرامش جامعه است.

وی با بیان اینکه مدیران و مسئولان استانی برای مواقع بحران پیش بینیهای لازم را کرده اند و سیستمهای لازم در این زمینه به صورت کامل تعریف شده، ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسه حساس سازی بخشهای اقتصادی نسبت به پدافند غیرعامل بوده همانطور که مقام معظم رهبری بر حساسیت موضوع پدافند غیرعامل تاکید کرده اند و مسئولان دستگاهها نیز باید توجهات ویژه ای به آن داشته اند.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به تحریمهای اخیر غرب در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: با وجود تحریم های وسیع اقتصادی، این تحریمها اثرات بسیار کم ملی را در کشور داشته و سیستم اقتصادی کشور هیچگونه آسیبی ندیده است.

در این جلسه هر یک از نمایندگان دستگاه های اجرایی، گزارش خود را در رابطه برنامه های صورت گرفته نسبت به پدافند غیر عامل ارائه کردند.

