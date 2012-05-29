کسب رتبه برتر 1888 توسط شهرداری منطقه 20 تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بابایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این مطلب افزود: بر اساس ارزیابی سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران، سامانه نظارت همگانی 1888 این منطقه در بین مناطق همگروه خود که شامل مناطق 1،2،3،4،5،12 و 18 است رتبه اول و در بین مناطق 22 گانه رتبه دوم را کسب کرده است.

وی تصریح کرد: این منطقه با کسب امتیاز 100 در موضوعات رسیدگی کیفی و کمی پیامها، جذب ناظرین افتخاری، تغییر کیفی و تقدیر و تشکر موفق به اخذ وضعیت عالی در بین مناطق شهر تهران شده است.

شهردار منطقه 20 به افزایش 2/25 درصدی سطح رسیدگی به کیفیت پیامها اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر این منطقه موفق به جذب 2 هزار و 500 ناظر افتخاری برون سازمانی از میان اقشار مختلف شهروندان شده است.

وی اضافه کرد: رتبه مورد اشاره در مراسم ششمین سالگرد تاسیس سامانه نظارت همگانی 1888 که در تالار همایش های بهاران برگزار شد، مطرح شد و از حمیدرضا قلیچ خانی مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 20 با اهداء تندیس تقدیر به عمل آمد.

برگزاری کوهپیمایی خانوادگی سه هزار نفری در جنوب تهران

مدیر تربیت بدنی شهرداری منطقه 20 تهران نیز از برگزاری همایش کوهپیمایی خانوادگی این منطقه در کوه های بی بی شهربانو خبر داد.

بهنام ابوالقاسم پور با اشاره به این خبر گفت: به منظور بهره مندی شهروندان از برنامه های ورزشی، همایش گردش در کوه با حضور 3000 نفراز شهروندان محلات 22 گانه منطقه 20 در ارتفاعات بی بی شهربانو برگزار شد.

وی با اشاره به استقرار دو ایستگاه فرهنگی و سلامتی جهت تست قند شهروندان در آن محل یادآور شد: خانواده ها پس از طی مسیر 2.5 کیلومتری در ایستگاه پایانی کنار بقعه بی بی شهربانو در برنامه ای شاد و مفرح همراه با قرعه کشی و اهدای جوایز شرکت کردند.

این همایش با همکاری پلیس راهور ، نیروی انتظامی ، اورژانس ، تیم امداد و نجات هلال احمر، آتش نشانی، آستان مقدس بی بی شهربانو، ستاد بحران منطقه و واحدهای اجرایی ناحیه 6 برگزار شد.