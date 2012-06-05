کاهش شدید تعداد معاملات مسکن

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با اشاره به تعداد معاملات مسکن، اظهار داشت: پیش از عید و در ماه‌های دی و بهمن تعداد معاملات مسکن به روزی 15 هزار عدد رسیده بود که این آمار در سامانه املاک و مستغلات و کدرهگیری ثبت شده است.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه بعد از عید و در سال جدید تعداد معاملات مسکن کاهش داشته است، بیان کرد: هم اکنون تعداد معاملات مسکن به روزی 5 تا 6 هزار رسیده که البته کاهش آن طبیعی است، زیرا متقاضیان تمایل دارند تا قبل از عید جابه جایی ها را انجام دهند، بنابراین در آغاز سال جدید تعداد خرید و فروشها کاهش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در فرهنگ ما زمان‌های مختلف بر بازار مسکن تاثیر می گذارد به‌طوری‌که همیشه بازار مسکن متاثر از اعیاد و ایام عزاداری با نوسان در قیمت ها مواجه می شود.

قلی خسروی با بیان اینکه سیاست دولت اینست که قیمت مسکن کاهش پیدا کند، گفت: اجرای طرح تعزیراتی یکی از راهکارهایی است که دولت سعی دارد با اجرای آن، قیمت ها را کاهش دهد که البته بنا بر قانون مالکیت نمی توان این طرح را به درستی اجرا کرد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، افزود: اینکه بر روی یک ملک قیمت گذاری شود اقدام درستی نیست، زیرا نمی توان مالکیت را از افراد سلب کرد و برای ملک آنها قیمت مشخصی را ارایه داد.