به گزارش خبرنگار مهر، محمد ساطعی امروز در نشستی خبری دومین همایش صنایع ریلی کشور، بابیان اینکه دهه پیشرفت صنعت ریلی کشور آغاز شده است، گفت: در سال 1404 باید براساس اهداف برنامه به رشد اقتصادی در منطقه برسیم، ضمن اینکه در بخش ریلی هماکنون به 90 درصد شاخصهای اهداف سند چشمانداز در بخش راهآهن مانند کیلومتر خط، ناوگان، حمل بار دست یافتهایم.
دبیر علمی دومین همایش صنایع ریلی کشور تصریح کرد: سال گذشته حدود 50 شرکت داخلی و 50 شرکت خارجی در این همایش حضور یافتند، اما در سال جاری 90 درصد شرکتهای حاضر در نمایشگاه ایرانی هستند که این نشان از بیرنگی تحریمها دراین صنعت دارد.
ساطعی اظهار داشت: پس از برگزاری اولین همایش صنایع ریلی در سال گذشته، تاکنون 400 میلیارد تومان قرارداد در حوزه ریلی برای تولید قطعات، ادوات و تجهیزات صنعت با بخش خصوصی منعقد شده است همچنین 10 شرکت هلدینگ حمل و نقل شکل گرفته است.
در ادامه این نشست خبری، اسماعیل تکیه سادات معاون حمل و نقل سازمان اکو با اشاره به توسعه ترانزیت کشور ایران در انواع بخش های حمل و نقل، افزود: بندر چابهار ایران برای توسعه ترانزیت منطقه حرف نخست را میزند، زیرا این بندر به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور مطرح است، ضمن آنکه امنیت در منطقه چابهار حرف اول را میزند.
وی تصریح کرد: بندر چابهار به عنوان بندری فعال سه قاره آسیا، هند و آفریقا را به یکدیگر متصل میکند بنابراین توسعه این بندر در بخش دریایی، بندری و ریلی باید در اولویت باشد.
معاون حمل و نقل سازمان اکو با اشاره به اینکه پژوهشکدههای حوزه ریلی ایران قوی بوده و قابل مقایسه با دیگر کشورهای منطقه نیست، اظهارداشت: باید ارتباط و تعامل بخش خصوصی و حاکمیت بهتر شود.
اسماعیل تکیه سادات با انتقاد از اینکه پژوهشکدهای برای مدیریت ترانسفورت در ایران وجود ندارد، بیان کرد:: وجود طرح امکانسنجی و حمل و نقل چندمنظوره از مصادیق مدیریت ترانسفورت است.
رئیس دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت هم در این باره گفت: 16 سال پیش دانشکده راهآهن در دانشگاه علم و صنعت تأسیس شد و تا به امروز بیش از یکهزار دانشجو تربیت کرده است.
یونسیان با اشاره به اینکه دانش فنی هماکنون گلوگاه صنعت ریلی کشور نیست، گفت: تعداد واگنسازها در کشور هر روز در حال افزایش است و سرعت رشد دانش صنعت ریلی ایران از اغلب کشورهای منطقه بیشتر است، اما مشکل در اینباره عدم برنامهریزی برای استفاده از توان و ظرفیت موجود است.
رئیس دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قابلیت تولید ریل در کشور وجود دارد، اضافه کرد: برخلاف ساخت چرخ واگن که عملیات احداث آن پیچیده است، ساخت ریل در کشور مشکلی ندارد و این توان وجود دارد.
همچنین مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل توسعه ترابر ایرانیان در ادامه نشست خبری، اظهار داشت: در بحث تولید واگن یا تولید ادوات ریلی، پس از انقلاب در کشور فعالیت به سزایی انجام شده است؛ هماکنون تمام ادوات و آلات واگن را میتوانیم در کشور بسازیم، اما اگر قطعهای وارد میشود به دلیل این است که ساخت آن قطعه صرفه اقتصادی ندارد.
جهاندیده افزود: تولید ریل در کشور فعلاً اقتصادی نیست، زیرا تولید جهانی وجود دارد و اگر ما بخواهیم سهمی از بازار دنیا را جذب کنیم، نیازمند تولید بازار هستیم.
وی بر ترکیبی شدن حمل و نقل تاکید کرد و گفت: حمل و نقل تا زمانی که چندوجهی یا ترکیبی نباشد سودده نیست؛ هر یک از شقوق حمل و نقل نمیتواند به طور مجزا فعالیت کند، بلکه باید تمام اشکال حمل و نقل مدیریت شود.
مدیرعامل هلدینگ حمل و نقل توسعه ترابر ایرانیان، اظهار داشت: این شرکت در بخش لکوموتیو برنامه دارد، 50 دستگاه لکوموتیو را به ناوگان ریلی کشور وارد کند.
جهاندیده افزود: 193 هزار کامیون فرسوده با ظرفیتهای مختلف در جادهها وجود دارند که دارای متوسط سن بیش از 40 سال هستند، بنابراین این ناوگان فرسوده باید خارج شوند تا ناوگان نوین جایگزین آن شود. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی آماده سرمایهگذاری در انواع صنایع نظیر صنایع ریلی است، اظهار داشت: اما متأسفانه این سرمایه گذاریها با بروکراسیهای مشکل اداری و دیوانسالاری مواجه است.
وی با اشاره به اینکه اراده جمعی در ساختار اداری ما وجود ندارد، اظهار داشت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و شرکتهای توانمند را شناسایی کند تا ظرفیتهای بالقوه به ظرفیتهای بالفعل تبدیل شود.
جهاندیده خاطرنشان کرد: اگر تضمین سرمایهگذاری در کشور وجود داشته باشد، مشکل اشتغال و سرمایهگذاری بخش خصوصی برطرف خواهد شد.
در پایان این نشست خبری رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت: دولت وظیفه حاکمیتی دارد و باید بیتالمال را به صورت اقتصادی صرف کند؛ طبق فرمایشات امام راحل دولت نباید در کاری که مردم میتوانند خود انجام دهند، دخالت کند.
علی شمس اردکانی در خصوص حمل فرآوردههای نفتی از طریق خطآهن، اظهارداشت: درتمام دنیا حمل محصولات پالایشگاهی در مسافتهای کوتاه از طریق کامیون، در مسافتهای متوسط از طریق قطار و در مسافتهای طولانی از طریق خط لوله انجام میشود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: جابهجایی هر تن کیلومتر حمل بار از طریق خط آهن، یک دهم جابهجایی از طریق جادهای، سوخت مصرف میکند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مالک خطآهن و جاده است، اظهار داشت: این در حالی است که وزارتخانه بین حمل و نقل ریلی و حمل و نقل جادهای تبعیض قائل میشود، بدین ترتیب که از حمل و نقل ریلی، حق دسترسی به شبکه ریلی دریافت میکند، درحالی از حمل و نقل کامیونی حق دسترسی به جادهها دریافت نمیشود.
شمس اردکانی افزود: این مورد موجب میشود که صاحبان کالا به دلیل افزایش هزینه حمل کالا با قطار، از حمل با کامیون و سیستم جاده برای جابهجایی کالای خود استفاده کنند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر حق دسترسی به شبکه ریلی کاهش یابد، قطعاً استقبال صاحبان کالا از این سیستم حمل و نقلی ایمن نیز بیشتر خواهد شد.
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