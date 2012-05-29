ایران آماده ارائه دستاورهای علمی خود به کشورهای حوزه آمریکای لاتین است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی سعیدلو که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ارشد کوبا و تقدیم دعوتنامه رسمی به رائول کاسترو رئیس جمهور این کشور برای شرکت در اجلاس سران غیر متعهدها به هاوانا سفر کرده است، در دیدار ماچادور بنتورا معاون اول رئیس جمهور کوبا، از آمادگی کشورمان برای گسترش روابط اقتصادی،‌ علمی و فرهنگی با این کشور خبر داد.

وی گفت: باید تلاش کنیم تا سطح روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دوکشور در سطوح عالی‌تر و در ابعاد دو و چند جانبه گسترش یابد.

سعیدلو همچنین به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف علمی و اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: امروز این آمادگی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد تا تجارب و دستاوردهای خود را به ملتها و دولت‌های دوست به ویژه کوبا و دیگر کشورهای حوزه آمریکای لاتین در مسیر توسعه هر چه بیشتر آنان انتقال دهد.

ماچادور بنتورا معاون اول رئیس جمهور کوبا نیز در این دیدار، ضمن تمجید از روابط سطح بالا و رضایتبخش دو کشور، به پیشرفت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: ‌اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران فرصت بسیار مغتنمی برای افزایش همبستگی و توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورهای عضو این جنبش است.

وی ضمن اعلام آمادگی کشورش برای حضور هر چه فعال‌تر در اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران، ابراز امیدواری کرد که دوره سه ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این جنبش و سپس ریاست ونزوئلا بر آن، موجب بروز یک تحول بزرگ و عمیق در این سازمان و تعمیق دوستی ملت‌ها در راه توسعه، رفاه، صلح و عدالت جهانی باشد.

معاون امور بین الملل رئیس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم دعوتنامه های رسمی به روسای جمهور کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد، به کشورهای حوزه آمریکای لاتین سفر کرده است.