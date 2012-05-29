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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

خدمات رسانی ویژه اتوبوسرانی در سالگرد ارتحال امام (ره)

خدمات رسانی ویژه اتوبوسرانی در سالگرد ارتحال امام (ره)

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) خدمات رسانی ویژه ای را به شهروندان ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،شرکت واحد اتوبوسرانی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، به مناسبت بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 خرداد، جهت رفاه حال شهروندان تهران ، این شرکت اقدام به خدمت رسانی ویژه و رایگان در روزهای چهاردهم و پانزدهم خردادماه خواهد کرد.

در روز یکشنبه 14 خرداد ماه از ساعت 6:00 بامداد ناوگان اتوبوسرانی در میادین و پایانه های زیر مستقر خواهد شد :

میدان خراسان- پایانه خاوران– افسریه- شوش– کلاهدوز- شهید محلاتی- 13 آبان- میدان امام حسین(ع) - میدان رسالت – میدان سپاه – میدان نبوت- میدان امامت - میدان راه آهن – ابوذر – بازار دوم نازی آباد – جلیلی- جوادیه – بهاران - میدان آذری – میدان آزادی – شهرک ولیعصر(عج) – یافت آباد – شاد آباد – خلیج فارس- تهرانسر- میدان انقلاب اسلامی – کارگر شمالی ( کوی دانشگاه ) – شهرک والفجر- میدان صنعت – فرحزاد- سعادت آباد- فلکه صادقیه –جنت آباد- شهران- اکباتان – شهرزیبا – شهرک شهید باقری – هوانیروز- میادین شهر ری- خزانه بخارایی- فلکه اول ، دوم و سوم دولت آباد- خانی آباد- زمزم - چهار راه اشراق- فلکه اول تهرانپارس- رهبر- خیابان امین – شهرک فرهنگیان– خیابان معلم –میادین جماران – اختیاریه - شهرک محلاتی- ازگل- چیذر- بلوار ارتش- لویزان – نوبنیاد- جشنواره.

در روز شنبه 13 خرداد نیز همزمان با شب ارتحال امام خمینی (ره)، از ساعت 18 اتوبوس های این شرکت با استقرار در میادین و پایانه های شوش – خراسان – راه آهن – آذری – آزادی - شهرری – خاوران آماده انتقال رایگان شهروندان به سمت حرم امام خمینی «ره» خواهند بود.

با عنایت به برگزاری مراسم روز 15 خرداد از ساعت 8 صبح این روز از میادین اصلی شهر و مبادی مذکور شهروندان به سمت حرم مطهر امام «ره» منتقل خواهند شد.

بدیهی است پس از خاتمه مراسم مذکور شهروندان به تمامی مبادی فوق بازگشت داده خواهند شد و سرویس رسانی به زائران محترم حرم مطهر در 14 خرداد به صورت رایگان است.

کد مطلب 1615269

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