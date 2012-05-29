خدمات رسانی ویژه اتوبوسرانی در سالگرد ارتحال امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر،شرکت واحد اتوبوسرانی طی اطلاعیه ای اعلام کرد، به مناسبت بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15 خرداد، جهت رفاه حال شهروندان تهران ، این شرکت اقدام به خدمت رسانی ویژه و رایگان در روزهای چهاردهم و پانزدهم خردادماه خواهد کرد.

در روز یکشنبه 14 خرداد ماه از ساعت 6:00 بامداد ناوگان اتوبوسرانی در میادین و پایانه های زیر مستقر خواهد شد :

میدان خراسان- پایانه خاوران– افسریه- شوش– کلاهدوز- شهید محلاتی- 13 آبان- میدان امام حسین(ع) - میدان رسالت – میدان سپاه – میدان نبوت- میدان امامت - میدان راه آهن – ابوذر – بازار دوم نازی آباد – جلیلی- جوادیه – بهاران - میدان آذری – میدان آزادی – شهرک ولیعصر(عج) – یافت آباد – شاد آباد – خلیج فارس- تهرانسر- میدان انقلاب اسلامی – کارگر شمالی ( کوی دانشگاه ) – شهرک والفجر- میدان صنعت – فرحزاد- سعادت آباد- فلکه صادقیه –جنت آباد- شهران- اکباتان – شهرزیبا – شهرک شهید باقری – هوانیروز- میادین شهر ری- خزانه بخارایی- فلکه اول ، دوم و سوم دولت آباد- خانی آباد- زمزم - چهار راه اشراق- فلکه اول تهرانپارس- رهبر- خیابان امین – شهرک فرهنگیان– خیابان معلم –میادین جماران – اختیاریه - شهرک محلاتی- ازگل- چیذر- بلوار ارتش- لویزان – نوبنیاد- جشنواره.

در روز شنبه 13 خرداد نیز همزمان با شب ارتحال امام خمینی (ره)، از ساعت 18 اتوبوس های این شرکت با استقرار در میادین و پایانه های شوش – خراسان – راه آهن – آذری – آزادی - شهرری – خاوران آماده انتقال رایگان شهروندان به سمت حرم امام خمینی «ره» خواهند بود.

با عنایت به برگزاری مراسم روز 15 خرداد از ساعت 8 صبح این روز از میادین اصلی شهر و مبادی مذکور شهروندان به سمت حرم مطهر امام «ره» منتقل خواهند شد.

بدیهی است پس از خاتمه مراسم مذکور شهروندان به تمامی مبادی فوق بازگشت داده خواهند شد و سرویس رسانی به زائران محترم حرم مطهر در 14 خرداد به صورت رایگان است.