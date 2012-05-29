انقلاب اسلامی میراث معنوی امام راحل برای جهانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در ادامه این بیانیه آمده است : ملت ایران هرگز اجازه نداده و نمی دهد و نخواهد داد که این انقلاب به دست نامحرمان و سلطه گران و مستبدان نامحرم بیفتد.



در ادامه این بیانیه از انقلاب اسلامی ایران با عنوان میراث معنوی حضرت امام (ره) یاد شده است که حضرت امام ، این اثر را بر دوش خلف صالح و امینش امام خامنه‌ای نهاد تا بتواند با عبور از گرداب‌ها و طوفان‌های فتنه‌‌گرانه فرهنگ غربی و فتنه‌انگیزان استبدادپیشه جهانی، به دست صاحب اصلی انقلاب یعنی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) برساند.

این بیانیه 14 خرداد را یادآور خاطرات غم‌انگیزی می داند که در کمال ناباوری، شاهد پرواز سرخ سیمرغی شد که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از وادی‌های پرخطر سیر و سلوک سیاسی عبور داد و به قاف عزت، اقتدار، استقلال و آزادگی رساند و نگذاشت گَرد ذلت و خواری بر دامن این ملت همیشه در صحنه فرو نشیند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم : در سایه نَفَس رحمانی و الهی آن پبر ربّانی است که امروز ندای «هیهات من‌الذله» از سرتاسر جهان هستی به گوش می‌رسد و گوش مستکبران و مستبدان عالم از این ندای آسمانی و ملکوتی دارد کر می‌شود.



این بیانیه افزوده است: اینک سپاه عاشورا ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن 14 خرداد سالروز ارتحال ملکوتی امام امت(ره) بر تمام امت ولایتمدار ایران اسلامی و پاسداران حریم ولایت و ضمن گرامیداشت سالروز 15 خرداد، با شهدای والامقام انقلاب اسلامی ایران پیمان می‌بندد که دوشادوش نیروهای مسلح سرافراز ایران اسلامی ضمن تبعیت کامل از فرامین الهی‌گونه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله خامنه‌ای ، در صیانت از حریم ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف متعالی نظام اسلامی، یادگار خمینی کبیر، در دفاع از مرزهای جغرافیایی، معنوی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران تا آخرین قطره خون لحظه‌ای درنگ نکرده و نخواهد گذاشت انقلاب اسلامی ایران این میراث معنوی امام راحل(ره) به دست نااهلان و نامحرمان افتاده و یا مورد تعرض زیاده‌خواهان، آزمندان و مستبدان عالم قرار گیرد.