حمایت مجدد دمشق از طرح عنان/ لاوروف مخالفان سوری را جنگ طلب خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت : شورای (به اصطلاح)ملی انتقالی سوریه با دعوت به ادامه مبارزه با آزادی به جنگ داخلی در سوریه دامن می زند.

وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "رافائل رونکاگلیولو" همتای پرویی خود افزود: ما از مواضع شورای انتقالی سوریه مبنی برادامه مبارزه تا آزادی سوریه تعجب می کنیم، زیرا اقدامی در راستای ایجاد جنگ داخلی است.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: این مواضع با طرح نماینده سازمان ملل در امور سوریه منافات دارد و مسکو نگران شکست تلاش کوفی عنان درباره سوریه است.

لاوروف بیان کرد: برخی کشورها درصدد بهره برداری از حوادث الحوله سوریه برای انجام اقدامات نظامی و فشار بر شورای امنیت دراین باره هستند.

وزیر امور خارجه روسیه گفت : حرف و حدیثهایی درباره شکست طرح کوفی عنان مطرح است و به نظر می رسد که این طرح مانعی در برابر آنهاست، زیرا طرح عنان اصلاحات و گفتگو را موجب می شود و هدفش تغییر نظام نیست.

وی افزود: تلاش می کنند که از موضوع آوارگان سوری برای فشار به شورای امنیت به منظور عملیات نظامی ضد سوریه بهره برداری کنند و به گونه ای عمل می کنند که گویی حل بحران جز با ایجاد مناطق حائل میسر نمی شود.آنها نباید فراموش کنند که قریب به یک میلیون آواره عراقی و نیم میلیون آواره فلسطینی در سوریه وجود دارد که این آمار قابل مقایسه با آوارگان سوری نیست.

خبر دیگر اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مدعی شد: صبر دنیا در برابر خونریزی در سوریه به سر آمده است.

از سوی دیگر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت : ما به طرح کوفی عنان پایبند هستیم و تا حد توان به موفقیت ماموریت ناظران بین المللی کمک کرده ایم.

معاون وزیر امور خارجه بیان کرد: نظام سوریه حتی در یک مورد نیز طرح کوفی عنان را نقض نکرده است در حالی که طرف دیگر به یک بند هم پایبند نبوده است.

وی افزود: این نشان دهنده آن است مخالفان و حامیان آنها تمایلی برای موفقیت طرح کوفی عنان ندارند با وجود این ما خواهان ثبات سوریه هستیم.