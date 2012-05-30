  1. هنر
"تصویر روی خورشید" در فرهنگسرای انقلاب می درخشد

هنرمندان چهره حضرت امام(ره) را بر بوم و کاغذ و خشت به تصویر می‌کشند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه نقاشی و مجسمه سازی با عنوان «تصویر روی خورشید» امروز در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

دراین کارگاه نقاشی، هنرجویان در رشته های رنگ و روغن، آبرنگ، مداد رنگی و سیاه قلم چهره حضرت امام(ره) را به تصویر می‌کشند. این کارگاه در نگارخانه مهر فرهنگسرا برگزار می‌شود.

در این کارگاه هنرمندان برای تصویر چهره حضرت امام(ره) به رقابت می‌پردازند و از میان آنان به سه نفر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

همچنین در این کارگاه کریم پوریافر، استاد مجسمه سازی، مجسمه‌ای با موضوع امام خمینی(ره) و سربازانش خلق می‌کند.

