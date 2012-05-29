75 درصد دهیاران گرگان عضو تعاونی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از این شرکت افزود: پشتوانه اعتماد مردم و شورا به دهیاران نکته جالبی است که حمایت و پشتیبانی استانداری ،معاونت عمرانی، دفتر امور شهری ،بخشدار و فرمانداری را نیز این تعاونی به همراه دارد.

وی اظهار داشت: 31 محور مهم و نقش آفرین برای این تعاونی در سطح روستا وجود دارد.

وی عنوان کرد: تمرکز تجهیزات وسائط خدماتی و نقلیه در این تعاونی و ایفای نقش در یکپارچه سازی ارازی روستایی مبنی بر توسعه کشاورزی ،استفاده از تسهیلات بانکی در آبیاری تحت فشار و قطره ای از جمله محورهاست.

گرزین گفت: ایجاد پایانه حمل و نقل بار و مسافر روستایی، ارائه خدمات عمرانی با گرید بالا در سطح روستا، بهره برداری از جنگل و توسعه دهگردشی از دیگر محورهاست.

فرماندار گرگان گفت: انعقاد قرار داد با ستاد حوادث در پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی از دیگر موضوعات است.