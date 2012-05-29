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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

گرزی:

75 درصد دهیاران گرگان عضو تعاونی هستند

75 درصد دهیاران گرگان عضو تعاونی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: تاکنون 75 درصد دهیاران بخش مرکزی به عضویت شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی درآمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از این شرکت افزود: پشتوانه اعتماد مردم و شورا به دهیاران نکته جالبی است که حمایت و پشتیبانی استانداری ،معاونت عمرانی، دفتر امور شهری ،بخشدار و فرمانداری را نیز این تعاونی به همراه دارد.

وی اظهار داشت: 31 محور مهم و نقش آفرین برای این تعاونی در سطح روستا وجود دارد.

وی عنوان کرد: تمرکز تجهیزات وسائط خدماتی و نقلیه در این تعاونی و  ایفای نقش در یکپارچه سازی ارازی روستایی مبنی بر توسعه کشاورزی ،استفاده از تسهیلات بانکی در آبیاری تحت فشار و قطره ای از جمله محورهاست.

گرزین گفت: ایجاد پایانه حمل و نقل بار و مسافر روستایی، ارائه خدمات عمرانی با گرید بالا در سطح روستا، بهره برداری از جنگل و   توسعه دهگردشی از دیگر محورهاست.

فرماندار گرگان گفت: انعقاد قرار داد با ستاد حوادث در پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی از دیگر موضوعات است.

کد مطلب 1615290

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