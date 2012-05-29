رقابت درون گفتمانی در انتخابات هیات رئیسه مجلس اخلاقی و کارآمد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی افزود: بیش از دو دهه از رحلت امام خمینی(ره) و عروج روحانی روح بزرگ آن مرد تاریخ‌ساز می‌گذرد و امروز ما شاهد پیروزی‌های روزافزون امت اسلام در صحنه‌های جهانی هستیم و فرهنگ مقاومت و ظلم‌ستیزی در سراسر جهان از مکتب امام خمینی(ره) انتشار یافته است.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) یک شخصیت کم‌نظیر در تاریخ و تحول‌آفرین بی‌نظیر در قرن ماست. همه تحولات در دنیای امروز به سرانگشت هدایت او بر می‌گردد و ما افتخار داریم رهرو جنبش امام(ره) هستیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به قیام تاریخی 15 خرداد تاکید کرد: امام(ره) کار بزرگ خود را از 15 خرداد شروع کرد و جانشین بر حق او هم در همین روز ماموریت الهی خود را آغاز فرمودند و این امانت بزرگ خدایی را تحویل گرفتند.

وی افزود: طی دو دهه گذشته، مقام معظم رهبری با صلابت و هوشمندی امام‌گونه خود، انقلاب را از گردنه‌های سختی عبور دادند و بحران‌های عظیمی را مدیریت کردند و کشتی انقلاب را در طوفان‌های سیاسی در منطقه، جهان و نیز توطئه‌های دشمن در داخل هدایت و به ساحل نجات رساندند. شجاعت فوق‌العاده مقام معظم رهبری در مواجهه با زورگویی‌های قدرتهای جهانی و عدم سازش با استکبار جهانی به عزت و عظمت انقلاب اسلامی افزود و اقتدار ملی را در منطقه و جهان افزایش داد. امروز انقلاب اسلامی قدرتمندترین روزهای حیات خود را می‌گذراند و ملت از نبرد‌های سخت و نرم با قدرت عبور کرده و با بصیرت کامل چون کوه پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده‌اند و تهدیدها را با به فرصت تبدیل می‌کنند.

حبیبی با بیان اینکه "مهمترین ماموریت امام(ره) اجرای احکام قرآن در جامعه نمونه اسلامی است"، اظهار کرد: این هدف‌گذاری همچنان در دستور کار مقام معظم رهبری، نظام و انقلاب وجود دارد و همین نقطه روشن الهام‌بخش حرکت‌های آگاهی‌بخش در جهان اسلام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک به مردم به دلیل شکل‌گیری یک مجلس نیرومند، به پیام مقام معظم رهبری در بازگشایی مجلس نهم اشاره کرد و گفت: مجلس بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باید اولویت مسائل کشور را مشخص کند و همت نمایندگان به آن معطوف شود، اگر نمایندگان به وظایف نمایندگی بیندیشند این مهم امکان‌پذیر است. بازنگری در قوانین و تصویب قوانین جامع، روزآمد، شفاف، کارآمد و معطوف به نیازهای مردم و نیز پرهیز از چالش‌های ناموجه با دیگر قوا از کلیدی‌ترین رهنمودهای رهبری به مجلس بود.

حبیبی با بیان اینکه "امیدواری کامل داریم که نمایندگان در دور جدید فعالیت خود در پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبری و مردم تلاش مضاعف کنند"، به شکل‌گیری هیات رئیسه موقت مجلس اشاره کرد و ضمن تبریک به علی لاریجانی اظهار کرد: رقابت اخلاقی اصولگرایان برای انتخابات هیات رئیسه موقت مجلس یک تجربه جدید در رقابت درون گفتمانی اصولگرایان است. این مدل از رقابت می‌تواند مبنای کارآمد و خوبی نشاط سیاسی در مجلس باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: محصول این رقابت باید سبقت در پاسخگویی به مطالبات رهبری و مردم باشد. این رقابت یک سازوکار دموکراتیک بر مبنای دو گفتمان اصولگرایی بود و نتایج مبارکی هم به بار آورد. ضمن اینکه تلاش شد تبلیغات منفی علیه یکدیگر صورت نگیرد و رقابت کاملا اخلاقی باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تحولات مصر گفت: اسلام‌گرایان باید خطر بازگشت دیکتاتوری و بازگشت نظامیان به قدرت را جدی بگیرند و در دور دوم انتخابات با اتحاد و همبستگی اسلامی جلوی باز تولید استبداد در نظام سیاسی مصر را بگیرند.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان، به مسایل سوریه اشاره کرد و گفت: کشتار زنان و کودکان در سوریه یادآور جنایت صهیونیست‌ها در صبرا و شتیلاست. سازمان ملل باید جلوی ورود تروریست‌ها و سلاح به سوریه را بگیرد و مسئولیت این فاجعه انسانی را بپذیرد.