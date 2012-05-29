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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

کشف 4300 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در گرگان

کشف 4300 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: علوم پزشکی گلستان از کشف چهار هزار و 300 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شهرستان گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام علوم پزشکی گلستان، طی بازدید به عمل آمده توسط بازرسان بهداشت محیط  یکی از مراکز بهداشتی درمانی از یک شرکت پخش موادغذایی واقع و گزارش این مرکز به دادستان عمومی وانقلاب شهرستان گرگان درخصوص نگهداری موادغذایی تاریخ گذشته و فاسد درانبارهای یک شرکت کشف شد.

براساس دستورمقام قضایی موادغذایی تاریخ گذشته و فاسد نظیرلبنی، نوشیدنی، سس، رب انارو......که حدود 4300کیلوگرم بود درحضورماموران نیروی انتظامی توقیف شد.

همچنین این مواد براساس دستورمقام قضایی مواد غذایی توقیف شده دفع واز چرخه مصرف انسانی خارج شد.

اجرای طرح پولیو در آزادشهر

طرح پولیو تکمیلی در مناطق سیاری و افاغنه در شهرستان آزادشهر اجرا شد.

این طرح برای کودکان زیر 5 سال کلیه  مناطق تحت پوشش این شهرستان در دو مرحله اجرا شد و در این طرح 33 مهاجر خارجی و502 نفر از مناطق سیاری واکسینه شدند که درصد خانوار بازدید شده و درصد پوشش ایمن سازی بصورت 100 درصد انجام شد.
 

کد مطلب 1615307

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