تکمیل طرح بازسازی گلزار شهدای سربیشه نیازمند دو میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران سربیشه گفت: تکمیل طرح جامع بازسازی گلزار شهداء سربیشه به دو مییارد ریال اعتبار نیاز دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی اظهارداشت: 235 شهید جانباز وآزاده هدیه مردم ولایت مدار شهرستان سربیشه به انقلاب وکشور است.

رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران سربیشه افزد: از این تعداد 170شهید و65 نفر از جانبازان وآزادگان هستنند که طرح پایش سلامت ومناسب سازی مسکن والدین شهداء برای آن ها در حال اجرا است.

وی ادامه داد: تا کنون برای 10خانواده شهید این طرح انجام شده است.

شفیعی در خصوص طرح جامع بازسازی گلزار شهداء سربیشه گفت: این طرح از سال 1385 در دستور کار بنیاد شهید قرار گرفت وتا کنون 100میلیون تومان برای آن هزینه و200 میلیون تومان دیگر برای اتمام آن نیاز است.

وی با اشاره به اینکه این طرح را شامل، فضای محلی مصلی، سرویس های بهداشتی، سایبان و آب خوری است، بیان کرد:کاشی کاری سقف وسایبان گلزار به پایان رسیده و در صورت تأمین اعتبار در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.

140 کیلو گرم تریاک در سربیشه کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف بیش از 140 کیلو گرم انواع مواد مخدر در سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد رضا سرفرازی اظهارداشت: طی سال گذشته یک تن و 847 کیلو گرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و حشیش در این شهرستان کشف شده است.

وی از دستگیری 488 قاچاقچی خبر داد و عنوان کرد: در دو ماهه نخست امسال 140 کیلیو 865 گرم مواد افیونی از 68 سوداگر مرگ کشف و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از 349 تماس با سامانه 110 طی ماههای فروردین و اردیبهشت امسال خبر داد و افزود: از این تماس ها 300 مورد عملیاتی شده است.

وی مجموع تماس ها به پلیس را در سال گذشته دو هزار 42 تماس عنوان کرد و ادامه داد: این تماسها 800 اقدام عملیاتی در پی داشته است.

سرهنگ سرفرازی از تقدیم 5 شهید در عملیات های مختلف نیروی انتظامی شهرستان سربیشه جهت امنیت این خطه ولایت مدار خبرداد.