دو پژوهشکده با همکاری بنیاد نخبگان و جهاد دانشگاهی یزد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب زارع ظهر سه شنبه در نشست معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار یزد و مدیران کل ادارات این حوزه با خبرنگاران اظهار داشت: پژوهشکده انرژی های نوین و پژوهشکده مطالعات منطقه ای در یزد راه اندازی می شود که این دو پژوهشکده می توانند نقش تاثیرگذار و محوری در برنامه های پژوهشی استان یزد داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: 120 طرح دانشبنیان در استان یزد ارائه شده، این طرحها در کارگروه مورد بررسی قرار گرفته که 35 طرح آن به تصویب نهایی رسیده، 25 طرح به بانک معرفی شده و پیش بینی میکنیم تعداد این طرح ها به 200 مورد برسد.
وی با اشاره به اینکه اکنون 438 نخبه مطابق آیین نامه های مصوب زیر پوشش بنیاد نخبگان استان یزد هستند، افزود: برای شناسایی نخبگان بیشتر به سراغ دانشگاهها، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس و ... رفتهایم.
زارع، گسترش جامعه نخبگان استان یزد و گسترش طرح های دانش بنیان در این استان را از راهبردهای اصلی بنیاد نخبگان برشمرد و بیان کرد: تلاش میکنیم در سایر حوزهها نیز اقدام به شناسایی نخبگان کنیم.
وی با اشاره به حمایتهای بنیاد نخبگان برای جلوگیری از فرار مغزها یادآور شد: پدیده فرار مغزها با حمایتهای بنیاد نخبگان در حال کاهش است زیرا تسهیلات خوبی به افراد در معرض خروج ارائه می شود.
نظر شما