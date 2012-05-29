  1. بین الملل
۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

مخالفان بحرینی:

راهکار امنیتی آل خلیفه را نجات نمی دهد/ نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد

راهکار امنیتی آل خلیفه را نجات نمی دهد/ نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد

مخالفان بحرینی با صدور بیانیه ای با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه از رژیم خواستند که سیاستهای سرکوبگرانه را رها کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای مخالف رژیم بحرین شامل الوفاق، وعد، تجمع قومی دموکراتیک، تجمع ملی دموکراسی پکپارچه و الاخاء با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: دستگاههای امنیتی رژیم به سرکوب مردم مشغول هستند.

در این بیانیه آمده است : یورش به منازل، استفاده از گازهای اشک آور، بازداشتهای بی رویه، شکنجه بازداشت شدگان و نقض آشکار حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

مخالفان بیان کردند: رژیم تمایلی برای حل بحران ندارد و همچنان به راهکار امنیتی که به کشور زیانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی زده است اصرار دارد.

در این بیانیه از رژیم خواسته شده است که به توصیه کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی عمل کند و زندانیان سیاسی را سریعا آزاد کند و کسانی که از کار برکنار شده اند را به سر کارهای خود برگرداند.

کد مطلب 1615323

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