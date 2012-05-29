راهکار امنیتی آل خلیفه را نجات نمی دهد/ نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیتهای مخالف رژیم بحرین شامل الوفاق، وعد، تجمع قومی دموکراتیک، تجمع ملی دموکراسی پکپارچه و الاخاء با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: دستگاههای امنیتی رژیم به سرکوب مردم مشغول هستند.

در این بیانیه آمده است : یورش به منازل، استفاده از گازهای اشک آور، بازداشتهای بی رویه، شکنجه بازداشت شدگان و نقض آشکار حقوق بشر همچنان ادامه دارد.

مخالفان بیان کردند: رژیم تمایلی برای حل بحران ندارد و همچنان به راهکار امنیتی که به کشور زیانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی زده است اصرار دارد.

در این بیانیه از رژیم خواسته شده است که به توصیه کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی عمل کند و زندانیان سیاسی را سریعا آزاد کند و کسانی که از کار برکنار شده اند را به سر کارهای خود برگرداند.