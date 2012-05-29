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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۳

سادات فاطمی:

800 کتابخانه مشارکتی در کشور فعال است

800 کتابخانه مشارکتی در کشور فعال است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: معاون امور استانها و مجلس کتابخانه های عمومی کشور گفت: دو هزار و 800 واحد کتابخانه در کشور فعال بوده که از این تعداد 800 واحد بصورت مشارکتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد سادات فاطمی عصر سه شنبه در جلسه کتابخانه های عمومی استان افزود: نهاد کتابخانه  از سال 85- 84 تاسیس شد و زیر نظر ارشاد اداره می شد و ما باید گذشته را در نظر داشته باشیم و با در نظر گرفتن وضعیت موجود برای آینمده برنامه ریزی کنیم.

وی اظهار داشت: در شروع کار نهاد کتابخانه ها، کتابخانه مملو از کتابهای فرسوده بود و هزار و 600 واحد کتابخانه رد سال 84 تحویل گرفتیم.

وی عنوان کرد: تعداد کمی از نیروی انسانی و کتابداران رسمی بوده و بقیه تحصیلات مرتبط و بیمه نداشتند.

سادات فاطمی گفت: در چندسال اخیر زحمات زیادی کشیده شد و سطح کتابخانه ها ارتقا یافت و تعداد کتابخانه ها نیز به دو هزار و 800 واحد رسید.

وی گفت: در طول این چند سال بقدری کتاب خریداری شد که کتابخانه های ما ظرفیت نگهداری این کتابها را ندارند.

وی از کتابخانه به عنوان یک پایگاه اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: در حوزه مجازی کتابخانه نیز هر هفته یک مسابقه اجرا می شود و ترغیب مردم به آشنایی با کتاب از اهداف است.

معاون امور استانهای نهاد کتابخانه های کشور یادآورشد: در حال حاضر پنج هزار و 500 نیروی انسانی در کتابخانه ها فعالیت دارند.

کد مطلب 1615324

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