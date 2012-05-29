800 کتابخانه مشارکتی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد سادات فاطمی عصر سه شنبه در جلسه کتابخانه های عمومی استان افزود: نهاد کتابخانه از سال 85- 84 تاسیس شد و زیر نظر ارشاد اداره می شد و ما باید گذشته را در نظر داشته باشیم و با در نظر گرفتن وضعیت موجود برای آینمده برنامه ریزی کنیم.



وی اظهار داشت: در شروع کار نهاد کتابخانه ها، کتابخانه مملو از کتابهای فرسوده بود و هزار و 600 واحد کتابخانه رد سال 84 تحویل گرفتیم.

وی عنوان کرد: تعداد کمی از نیروی انسانی و کتابداران رسمی بوده و بقیه تحصیلات مرتبط و بیمه نداشتند.

سادات فاطمی گفت: در چندسال اخیر زحمات زیادی کشیده شد و سطح کتابخانه ها ارتقا یافت و تعداد کتابخانه ها نیز به دو هزار و 800 واحد رسید.

وی گفت: در طول این چند سال بقدری کتاب خریداری شد که کتابخانه های ما ظرفیت نگهداری این کتابها را ندارند.

وی از کتابخانه به عنوان یک پایگاه اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: در حوزه مجازی کتابخانه نیز هر هفته یک مسابقه اجرا می شود و ترغیب مردم به آشنایی با کتاب از اهداف است.

معاون امور استانهای نهاد کتابخانه های کشور یادآورشد: در حال حاضر پنج هزار و 500 نیروی انسانی در کتابخانه ها فعالیت دارند.