روسیه آماده کمک به ساخت دومین نیروگاه اتمی ایران است

به گزارش مهر به نقل از "ایتارتاس" ، " نیکلای اسپاسکی" معاون شرکت روس اتم روز سه شنبه اعلام کرد شرکت روس اتم حاضر است در صورت به صرفه اقتصادی و سیاسی بودن، به ساخت یک یا دو نیروگاه اتمی در محل نیروگاه اتمی بوشهر به ایران کمک کند.



وی گفت قطعنامه های شورای امنیت هم ممانعت برای این مسئله ندارد و رایزنی های اولیه در این خصوص در جریان است.



خاطر نشان می شود رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان سه روز پیش از برنامه ایران برای ساخت نیروگاه دوم هزار مگاواتی در بوشهر خبرداد و گفت : موضوع غنی سازی 27 درصدی یک مسئله مورد بحث و تکنیکی بین ایران و آژانس است و به هیچ وجه تخطی محسوب نمی‌شود.



فریدون عباسی خاطرنشان کرد: قصد داریم دو نیروگاه دیگر نیز راه اندازی کنیم و در سال آینده در بوشهر از نوع هزار مگاواتی شروع خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ما سابقه ساخت نیروگاه در کشور را نداشته ایم بیان کرد: باید در این زمینه طراحی را به پایان برسانیم و نیاز به استفاده از نیروهای خارجی داریم.

