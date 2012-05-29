سیاست های مسئولین برای رفع مشکلات بین الحرمین هماهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی دستغیب عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز افزود: شهر مشهد و قم میلیاردها تومان خرج می کنند تا بین الحرمین را درست کنند اما در شیراز میلیارد ها تومان هزینه می شود تا بین الحرمین مسدود شود.

وی تصریح کرد: طی چندین سال گذشته بارها وضعیت بین الحرمین را برای مسئولین استان توضیح دادم اما همچنان هیچکدام از مسئولین به فکر راه حل درستی برای رفع مشکلات این پروژه نیستند.

تولیت استان مقدس احمدی و محمدی(ع) یادآور شد: محیط استان مقدس احمدی و محمدی(ع) از 700 سال پیش مکانی برای تردد زائرین بوده و نباید به گونه ای عمل کرد که این مکان بر روی زائرین بسته شود.

آیت الله دستیغب افزود: نمی گویم که برخی از افراد با شاه چراغ(ع) چه کرده اند و تنها امیدوارم تا نور شاه چراغ(ع) بر آنان بتابد.