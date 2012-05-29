به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی در این باره گفت: این بازارچه تا 18 خرداد ماه سالجاری برپاست و آثار ارزشمند این دوسالانه به علاقمندان ارائه خواهد شد.



رمضانی تصریح کرد: آثار هنری ارائه شده در بخش نمایشگاه دومین دوسالانه بین‌المللی خوشنویسی توسط کارشناسان قیمت ‌گذاری شده و دستگاه‌های اجرایی و علاقه‌مندان می‌توانند نسبت به خرید این آثار اقدام کنند.



وی افزود: بازارچه‌ فروش آثار هنری این رویداد بین‌المللی تا 18 خردادماه در سرای سعدالسلطنه قزوین دایر است و در این راستا با دستگاه‌های اجرایی، مکاتبات لازم انجام شده است تا در جریان فروش و نحوه خرید اثار قرار گیرند.



رمضانی یادآورشد: بازارچه فروش آثار هنری دومین دوسالانه‌ خوشنویسی، بهترین فرصت برای دستگاه‌های اجرایی است تا ضمن حمایت از هنرمندان به توسعه و رونق هنر خوشنویسی هم کمک کنند.



معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی، مکلفند یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی خود را برای خرید آثار هنری اختصاص دهند و برگزاری دومین دوسالانه بین‌المللی خوشنویسی، فرصت مناسبی را برای این کار ارزشمند فراهم می کند تا دستگاه‌ها نیاز هنری خود را نیز تامین کنند.



رمضانی، از برگزاری مراسم اختتامیه‌ دومین دوسالانه‌ خوشنویسی در 18 خردادماه خبر داد و گفت: این مراسم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون هنری وزارتخانه، استاندار و تعدادی از مسئولان اجرایی در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار خواهد شد.



این مسئول از استقبال خوب علاقمندان و هنرمندان از برپایی نمایشگاه دوسالانه در قزوین هم خبر داد و گفت: با این جشنواره ضمن معرفی استعدادهای هنری در بخش خوشنویسی جوانان زیادی برای شروع فعالیت هنری خود در این رشته راغب شدند که آینده خوبی را در این رشته می توان متصور شد.