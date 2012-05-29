نخستین نسخه پاکسازی ویروس رایانه ای "فلیم" تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز ماهر و با توجه به طراحی صورت گرفته، ‌بدافزار Flame (شعله آتش) که گفته می شود از خانواده ویروس رایانه ای استاکس نت و دیوکیو است به کمک این آنتی ویروس که نسخه نخست آن محسوب می شود از روی سیستم کاربران حذف می شود و در صورت تایید کاربران اطلاعات این بدافزار به منظور آنالیز بیشتر به مرکز ماهر ارسال خواهد شد.

این نخستین باری است که نسخه پاک سازی این بد افزار تولید می شود و مرکز ماهر ایران آمادگی دارد تا در این زمینه با مراکز ماهر دیگر کشورها و همچنین تولید کنندگان داخلی و خارجی آنتی ویروس برای قرار دادن این ابزار در بانک اطلاعاتی خود،‌ همکاری کند.

خبر شناسایی بدافزار Flame (شعله آتش) برای نخستین بار از سوی مرکز ماهر ایران اعلام شد که طی چند روز گذشته مورد استناد نهادهای علمی و تخصصی این حوزه در سطح دنیا نظیر آزمایشگاه بدافزار مجارستان، سیمانتک، مک آفی، سوفاس و غیره قرار گرفت و رسانه های جهان از این اتفاق به عنوان موفقیت ایران در حوزه امنیت فضای مجازی یاد کردند.

بدافزار Flame (شعله آتش) از جمله بدافزارهای پیچیده ای محسوب می شود که برای انجام فعالیت خود دارای رمزنگاری های زیادی بوده و براساس آزمایشهای صورت گرفته، از طریق 43 آنتی ویروس مختلف، امکان شناسایی این بدافزار وجود نداشته است.

همچنین با توجه به بررسی های تخصصی، به موقع و سریع صورت گرفته از سوی مرکز ماهر ایران، ‌ابزار شناسایی این بدافزار از 20 روز گذشته در اختیار بخش های کاربردی قرار گرفته است.

با توجه به اعلام مراکز بین المللی تخصصی در این حوزه، فلسطین،‌ مجارستان، ‌لبنان، استرالیا، ‌سوریه، ‌روسیه،‌ هنگ کنگ و امارات از جمله کشورهایی هستند که در حال حاضر مورد هدف این بد افزار قرار گرفته اند.

کاربران می توانند جهت اخذ اطلاعات تکمیلی و جزئیات بهره گیری از ابزار پاک سازی بد افزار "شعله آتش" به سایت مرکز ماهر ایران به نشانی اینترنتی http://www.certcc.ir/ مراجعه کنند.