پیروزی ملی پوشان فوتسال برابر ازبکستان/ صعود ایران به نیمه نهایی و جام جهانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم‌های ملی فوتسال ایران و ازبکستان از ساعت 16 امروز به وقت تهران و در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا برابر هم به میدان رفتند که شاگردان علی‌ صانعی با پیروزی 6 بر 3 برابر نایب قهرمان دوره گذشته مسابقات، جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این مسابقات و حضور در جام جهانی را بدست آوردند.

در این مسابقه که در سالن ورزشگاه الوصل دبی برگزار شد، حمید احمدی(4 و 39)، احمد اسماعیل‌پور(7)، علی اصغر حسن‌زاده(19)، محمد طاهری(23) و حسین طیبی(32) گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند و شهرت توجیب‌‌‎‌اف(22 و 28) و دلشاد رحمت اف(39) برای ازبکستان گل زدند.

تیم ایران این مسابقه را با ترکیب مصطفی نظری، محمد کشاورز، محمد طاهری، علی اصغر حسن‌زاده و وحید شمسایی آغاز کرد که به تناوب حمید احمدی، جواد اصغری مقدم، مجید لطیفی، حسین طیبی، احمد اسماعیل‌پور و قدرت بهادری به میدان آمدند، البته علیرضا صمیمی در این بازی فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد.

در دقایق پایانی این مسابقه تیم ازبکستان با بیرون کشیدن دروازه‌بان خود، با 5 بازیکن به سمت دروازه تیم ملی ایران حمله کرد اما فوتسالیست‌های کشورمان نشان دادند در کارهای دفاعی هم عملکرد خوبی دارند. با این پیروزی شاگردان علی صانعی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و برای صعود به دیدار نهایی این مسابقات به دیدار برنده بازی تایلند و لبنان می روند.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌‍رسد:

* ژاپن - قرقیزستان، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی

* کویت - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه الوصل دبی